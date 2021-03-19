　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空品拉警報！大陸沙塵暴週日襲台　中南部恐達「紅色警示」

▲▼霧霾,空氣汙染,台北101,信義區,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

▲環保署指出，受到中國大陸冷高壓系統移動影響，沙塵將逐漸向東及向南傳輸。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國大陸甘肅及內蒙地區今（19日）持續出現大範圍沙塵，受到中國大陸北方冷高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南傳輸。環保署研判，沙塵21日晚間將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級。

環保署表示，根據最新觀測資料，今日甘肅及內蒙地區觀測PM10小時濃度達2800微克/立方公尺，預估21日晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250~300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署說明，22日白天沙塵影響至中南部地區，全台空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級，影響程度將視東北季風強度及上游降雨強度而有所變化。預報這波沙塵將於23日白天逐漸緩和，不過南部地區風速較弱，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署提到，因應境外污染可能影響空氣品質，已協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性較高，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。
 

ET快訊
改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了
獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經
他30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　原因曝光
換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第三航廈招標截止！僅「1組韓商」投標　3／26委員會評選資格

空品拉警報！大陸沙塵暴週日襲台　中南部恐達「紅色警示」

0.25倍速抓「Joeman超母湯示範」　風向卻一面倒！本尊：蠻感動的

爸媽聽到「改名鮭魚」怕爆！晚餐端百片生魚片　他嚇：吃到怕

最美區間車今南港試乘！4／1「基隆站首航」　清明連假正式上線

女友畢業當工程師　公務員男怕了「自卑曝30K薪水」：遲早被分手？

光華餐飲群師生發揮創意　烹書展廚藝

故宮說明制止「蹲下看展」原因　友善親子免費空間亮點一次看

改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了：有點蠢…

媳婦生女兒！阿北氣罵「是賠錢貨」　她神回秒堵嘴：臉紅躲回家

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

第三航廈招標截止！僅「1組韓商」投標　3／26委員會評選資格

空品拉警報！大陸沙塵暴週日襲台　中南部恐達「紅色警示」

0.25倍速抓「Joeman超母湯示範」　風向卻一面倒！本尊：蠻感動的

爸媽聽到「改名鮭魚」怕爆！晚餐端百片生魚片　他嚇：吃到怕

最美區間車今南港試乘！4／1「基隆站首航」　清明連假正式上線

女友畢業當工程師　公務員男怕了「自卑曝30K薪水」：遲早被分手？

光華餐飲群師生發揮創意　烹書展廚藝

故宮說明制止「蹲下看展」原因　友善親子免費空間亮點一次看

改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了：有點蠢…

媳婦生女兒！阿北氣罵「是賠錢貨」　她神回秒堵嘴：臉紅躲回家

蘇花公路天雨路滑…418萬保時捷過彎噴了！　慘飛撞對向邊坡

環狀線Y19A站切斷產業園區動線　詹順貴帶500人衝北市府抗議

2021年首場農藥瓶罐回收兌換活動　4月13日東山區農會登場

美債利空罩頂！新台幣連5貶收在28.463元

「L型與一字型透天」哪個好？　內行秒選它：採光好

白牌新世代街車「XSR155／CB150R／MT-15」輕檔3傑怎麼挑？

草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

海鷗不吃鮭魚！溜進超市叼走洋芋片「開吃畫面曝」網讚嘆

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

更多熱門

相關新聞

陸稱農林22條受歡迎　批民進黨抹黑

陸稱農林22條受歡迎　批民進黨抹黑

在禁台灣鳳梨後，大陸國台辦等多部委17日發布「農林22條措施」，吸引台農，行政院和陸委會提醒民眾內容隱藏風險，且效益不大，「名為惠台、實則利中」。國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，該措施得到台胞台企的熱烈響應，指控民進黨抹黑，是「擔心廣大台灣同胞從祖國大陸發展機遇中得到實實在在的好處。」

歐盟30年來首同意制裁中國 4名官員及1實體將遭凍結資產

歐盟30年來首同意制裁中國 4名官員及1實體將遭凍結資產

北部今明空品差　環保署要求北北基焚化爐降載減排

北部今明空品差　環保署要求北北基焚化爐降載減排

幸運見到「600萬奧迪」　運將：車牌就要434萬

幸運見到「600萬奧迪」　運將：車牌就要434萬

陸「農林22條措施」　台商提RCEP

陸「農林22條措施」　台商提RCEP

關鍵字：

空品大陸沙塵暴紅色警示空污

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面