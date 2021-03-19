空品拉警報！大陸沙塵暴週日襲台　中南部恐達「紅色警示」

▲環保署指出，受到中國大陸冷高壓系統移動影響，沙塵將逐漸向東及向南傳輸。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國大陸甘肅及內蒙地區今（19日）持續出現大範圍沙塵，受到中國大陸北方冷高壓系統移動影響，沙塵逐漸向東及向南傳輸。環保署研判，沙塵21日晚間將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級。

環保署表示，根據最新觀測資料，今日甘肅及內蒙地區觀測PM10小時濃度達2800微克/立方公尺，預估21日晚間起將隨東北季風增強或大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質，北部地區PM10小時濃度將達250~300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達50~60微克/立方公尺。

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環保署說明，22日白天沙塵影響至中南部地區，全台空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級，影響程度將視東北季風強度及上游降雨強度而有所變化。預報這波沙塵將於23日白天逐漸緩和，不過南部地區風速較弱，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署提到，因應境外污染可能影響空氣品質，已協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性較高，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

