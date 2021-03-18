陸「農林22條措施」　台商提布局RCEP

▲大陸廣西、海南、廣東等地，有不少台商早年在此投資農業，銷售內需市場。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦17日推出「農林22條措施」，吸引台商在大陸發展農林業，開拓內銷市場。有在大陸發展、投資農林業的台商受訪說，考量土壤、氣候條件不同，大陸水果品質要超越台灣仍有難度；也有台商認為，若能藉此參與農村一二三產業融合發展、鄉村振興，或布局RCEP市場擴大規模，對迫切需要轉型升級的台商來說，無疑是一項利基。

南寧台商協會副會長林大為在廣西經營文旅產業多年，規劃投入農業＋文化旅遊領域。他表示，在後疫情、貿易閉鎖的新時代，台商在大陸布局將內銷市場、上中下流的供應鏈整合及人才提升做為首要規劃，個人認為未來多元性的產業整合，與人才跨界創新的情況會成為常態。

▲大陸國台辦3月17日發布對台農林22條措施。（圖／記者陳政錄攝）

因此在「農林22條措施」推出後，林大為表示，措施提到，未來針對台資農業企業可發行公司信用類債券，進行直接融資，鼓勵商業銀行創新信用評價模式，台資農業企業信用貸款比重，企業融資需求特點設計個性化融資產品 鄉村休閒旅遊等鄉村產業，參與農村一二三產業融合發展，鼓勵鄉村建設規劃設計師到大陸從事規劃設計工作，參與各類線上線下農產品訂貨會、對接會，拓展大陸內銷市場等，符合市場發展趨勢，且與沿海與內陸的產業區域平衡習習相關。

他提到，在2020年「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」簽訂後，對廣西農業發展更是關鍵，在地緣優勢，水路鐵路航空緊密連結東協、一帶一路的契機點下，對於農業運輸與多元銷售策略，可能會是一個新的起跑點。

至於台灣內部擔心，大陸在鼓勵台商、台農在大陸發展農林業的同時，也導致台灣農業技術外流，有在廣西布局農業的台商受訪說，考量土壤酸鹼值、氣候等多項條件不同，即使把台灣的種植經驗搬來，也需要反覆試驗1到3年，「舉個例子，台灣的土可以種8種水果，廣西的只能種2種。」

但台商也坦言，大陸近年積極引入新加坡、日本等地的技術，並透過北大、清華等專業團隊研究，規模化複製，儘管台灣的水土環境好，在大規模商業化種植下，成本確實很難競爭。他說，台灣的優勢是育種技術、市場判斷調整能力，而大陸本土農業發展，則具有規模化、資金優勢。

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