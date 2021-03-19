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歐盟30年來首同意制裁中國　4名官員及1實體將遭凍結資產

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐盟做出30年來首度制裁中國的決議。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

歐盟成員國大使17日協商後同意，就新疆人權問題對中國大陸實施制裁，這個決定將成為近30年來，歐盟首次對中國實施制裁。綜合外媒報導，歐盟各國大使一致同意對中國4名官員和一個實體進行制裁，方案包括實施旅行禁令和凍結資產，官員及實體名稱將待22日歐盟外長會議正式通過後公佈。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

針對歐盟的這項決議，大陸外交部發言人趙立堅隨即做出強硬表態，他表示，如果歐方僅憑少數別有用心的反華勢力炮製出來的謊言做出錯誤決定，只能說明這是政治操弄，「歐盟執意採取損害中方利益的錯誤行動，中方必將做出堅決回應，奉陪到底。」

趙立堅強調，當前新疆社會持續穩定，人民安居樂業，民族團結和睦，各族人民生命權、健康權、發展權等基本權利得到有力保障，這是不可否認的事實，「中國人權狀況怎麼樣？中國人民最有發言權。」

據了解，歐盟向中國提出的制裁決定是自1989年的武器禁運後，再度採取制裁措施。外界分析，歐盟是中國大陸的經貿往來密切夥伴，制裁名單料將「雷聲大雨點小」，不過，這項制裁行為也象徵歐盟對華政策的態度變化。

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