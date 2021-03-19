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陸稱「農林22條措施」受歡迎　批民進黨抹黑

▲▼大陸國台辦3月17日舉行例行記者會，由國台辦發言人朱鳳蓮、農業農村部對台灣農業事務辦公室副主任蔣建平、國家林草局港澳台辦公室副主任胡元輝，介紹對台農林22條措施發布情況。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦3月17日舉行例行記者會，由國台辦發言人朱鳳蓮、農業農村部對台灣農業事務辦公室副主任蔣建平、國家林草局港澳台辦公室副主任胡元輝，介紹農林22條措施。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

在禁台灣鳳梨後，大陸國台辦等多部委17日發布「農林22條措施」，吸引台農，行政院和陸委會提醒民眾內容隱藏風險，且效益不大，「名為惠台、實則利中」。國台辦發言人朱鳳蓮19日表示，該措施得到台胞台企的熱烈響應，指控民進黨抹黑，是「擔心廣大台灣同胞從祖國大陸發展機遇中得到實實在在的好處。」

朱鳳蓮說，「農林22條措施」是落實十九屆五中全會精神、推進「十四五」規劃實施的具體舉措，進一步為台胞台企參與大陸農業林業高質量發展及鄉村振興提供同等待遇，將深化兩岸農業林業合作、增進兩岸同胞親情福祉。

▲台農在福州,張鎧鑛,溫室,嫁接,種苗,育種,農業,農產品。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸鼓勵台灣民眾、企業到大陸發展農林業。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

她表示，民進黨攻擊抹黑毫不奇怪，每次大陸推出對台灣同胞有利的事情他們（民進黨）都一概反對，凡是對台灣同胞利益福祉有利的事他們就對著幹。

朱鳳蓮說，之所以如此，是「擔心廣大台灣同胞從祖國大陸發展機遇中得到實實在在的好處。」她還說，這是不可能得逞的，民進黨堵不住「台胞台企」在大陸實現發展機遇、提升利益福祉，更堵不住兩岸同胞走親走近的歷史趨勢。

對於大陸發布對台「農林22條措施」，行政院發言人羅秉成表示，從鳳梨事件到中國大陸自稱的「惠台農林措施」等，皆可看出這是單方刻意操作。他說，對岸企圖矮化台灣，其相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險，呼籲民眾要有所警覺。

陸委會也透過聲明強調，此舉是中共「對台統戰的手段」。提醒赴陸投資農林業或進行相關合作，必須遵守兩岸條例及相關規定和風險，避免損及自身和台灣農業利益。

針對「農林22條措施」的推出，大陸國台辦3月17日在例行記者會上，邀請國家農業農村部、林草局負責人大動作宣傳，朱鳳蓮當時稱措施有三大特點，一是立足新發展階段，二是契合台胞台企實際需求，三是涵蓋面廣、支持力度大。

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