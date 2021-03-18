起底「手榴彈」炸酒店狂男！喊「路人閃開」釀3傷　投案後狂吐

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名男子在17日晚上自灌1瓶洋酒，前往林森北路1家酒店消費，但因沒帶證件遭店家拒絕進入，男子離開心有不甘，竟從身上拿出2顆自製的爆裂物，返回酒店門口大喊「路人閃開」，逕自朝店家大門丟擲2爆裂物，事後投案還在警局「嘔吐」。

警方調查，20歲的王姓男子，在17日晚上8時許，到林森北路上的酒店準備進入消費，但因沒有帶證件，遭店外泊車人員拒絕進入，但王竟不滿離開，但越想心有不甘，於是又返回酒店門口。

▲王男（紅圈）進酒店消費被拒，竟掏出隨身攜帶的2顆爆裂物，朝酒店大門扔擲後逃離。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子返回酒店門口後，直接掏出2顆「土製手榴彈」爆裂物，並高舉在空中不斷咆哮，王姓男子狂喊「路人閃開，閃開」，嚇得路人以及泊車人員急忙閃躲，最後朝店門口丟擲2顆爆裂物，2顆爆裂物當場引爆。

爆裂聲光之大，引起附近民眾側目，並造成3人身上遭噴出的小鋼珠波及，事後該名男子醉醺醺地跑到中山分局投案，警方訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、公共危險罪嫌送辦。

▲王男在酒店門口掏出2顆爆裂物，先喊「路人閃開」，便朝店門扔擲後逃離。（圖／記者邱中岳翻攝）5510366

警方指出，王姓男子到中山分局投案時，一進分局就表明身份，警方也將人帶入偵查隊偵訊，警方在王嫌身上聞到濃厚酒味，王還表示「我可以先吐一下嗎？」便在警局廁所嘔吐。

王姓嫌犯坦承，當天案發前在家裡喝了一瓶威士忌，搭車到林森北路的酒店消費，但是因為沒帶證件，想進去消費遭店家拒絕，因此心生不滿，所以才會掏出隨身攜帶的土製爆裂物朝店門口扔擲。

▲王男扔完爆裂物後，直接跑進中山分局向警方投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓嫌犯供稱，身上所攜帶的土製爆裂物，是之前朋友寄放，因為要進酒店消費遭拒，所以才會掏出來朝酒店門口扔，但王嫌之前持槍被逮，也是供稱槍枝是友人寄放，所以警方也將釐清土製爆裂物來源。

警方查出，王姓嫌犯因在2019年涉及持槍被逮，當時王姓男子還辯稱是要到酒店替朋友出氣，最後遭法院判刑3年1個月，但原本要在2021年3月4日入獄執行，但卻成通緝犯逃逸13天，卻犯下酒店外扔爆裂物的案件。

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