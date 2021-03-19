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屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

▲屏東縣杜絕高分貝車輛噪音擾民，「聲音照相」科技執法3月20日上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣杜絕高分貝車輛噪音擾民，「聲音照相」科技執法3月20日上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為改善高分貝車輛噪音擾寧問題，屏東縣政府環保局會同縣警局採取科技執法，自3月20日起加強夜間市區及風景區等飆車熱點取締工作，凡是行駛中車輛如分貝超過標準將被自動拍照，車主將依違反噪音管制法之規定處新台幣1800~3600元罰鍰。

▲屏東縣杜絕高分貝車輛噪音擾民，「聲音照相」科技執法3月20日上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼聲音照相。

▲屏東縣杜絕高分貝車輛噪音擾民，「聲音照相」科技執法3月20日上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

環保局配合環保署政策推動「聲音照相」引進科技執法，攜手警察局將針對不當操駕、拆除消音塞及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音車輛進行蒐證，引進「聲音照相」科技執法。

環保局說，為確保執法精確、有效，降低不必要的爭議，執法過程須嚴守「三重認證」（檢定認證、比測驗證及校正查驗），設備需定期校正與對時，經實測具高馬力的性能車與使用認證管改裝的汽機車輛，若駕駛未刻意降檔、拉轉或不當操控行為並不會輕易發生噪音超標狀況，若有定期保養之車輛，不至於遭受拍攝，請民眾安心。

另像消防車、救護車及警備車等執行公務的車輛，或非車輛本身發出聲音及多輛車同時經過等，將予排除。

環保局表示，過去偶有民眾檢舉改裝車集結，行經之處影響居住安寧甚鉅，不當駕駛也造成用路人生命安全堪慮，以往需依賴警政單位配合逐一攔查後檢測噪音值、過濾車輛，這次所引進聲音照相為先進且成熟的技術，除可節省路邊攔查的時間，科技運用將讓車行噪音公害無所遁形

該局說，如從照片中足以辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，環保局將再要求到檢與限期改善，藉由科技設備投入取締工作，預期可有效嚇阻改裝車或不當駕駛情形，為了維護居家環境品質，也顧及民眾荷包，籲請民眾勿逞一時之快，擅自改裝車輛，也切莫不當駕駛，以共同維護居住安寧。

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