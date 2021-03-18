乾隆改名「愛新覺羅・弘歷鮭魚」　故宮小編搭時事網笑瘋！

▲故宮精品小編跟時事，PO出一張乾隆身分證改名，還說「誰要跟？出巡順便吃鮭魚」。（圖／Facebook／故宮精品）

記者林育綾／綜合報導

壽司郎舉辦姓名有「鮭魚」免費吃，引發全台破百人改名「鮭魚之亂」，故宮精品粉絲團小編也跟上時事，PO出一張乾隆身分證改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」，還說「誰要跟？出巡順便吃鮭魚」，藉此宣傳乾隆南巡故宮桌遊，引發一票網友笑瘋「跟陛下同鮭魚敬」、「弘曆鮭魚你天秤？」、「故宮的小編從來不會令人失望」。

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▲壽司郎活動讓全台民眾瘋「鮭化」。（圖／記者葉國吏翻攝）

來自日本的知名連鎖壽司郎，日前公布姓名諧音優惠，只要姓名有「鮭魚」2字即可享免費用餐，同桌最多限定6人，不料引發全台改名熱，還有不少超長名拚創意。根據壽司郎統計，截至17日休店為止，全台共有186名鮭魚先生、小姐前往用餐。

▲故宮宣傳桌遊「巡覓尋秘 乾隆皇帝要出巡」。（圖／翻攝自故宮精品）

而故宮精品臉書粉專也在17日跟風，PO出一張乾隆改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」的身分證照片，還說「誰要跟？出巡順便吃鮭魚」，藉此宣傳乾隆南巡故宮桌遊。讓網友也紛紛笑，「陛下真是實至名鮭！」、「陛下說話了，鮭蜜們快來」、「故宮的小編從來不會令人失望」、「想要和陛下同鮭魚於敬」、「改名鮭魚之後，懶得改回來，清明節就變....鮭魚返鄉」。

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