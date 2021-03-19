0.25倍速抓「Joeman超母湯示範」　風向卻一面倒！本尊：蠻感動的

▲網友揪出疑似不良示範，反被群起圍攻。（圖／翻攝自YouTube、IG／Joeman）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber Joeman最近拍片，對比奢華和平價小籠包的差異，結果被網友以0.25倍慢速，抓到疑似防疫破口的舉動，直呼「真的有夠噁！」事後，本尊親上火線回應，並以另一個機位澄清，真的沒沾到，但之後也會注意避免類似誤會。

網友在dcard發文驚呼，Joeman將小籠包咬一口後，再用店家的小湯匙加辣油，「公用的小湯匙碰到他咬過的開口了，天吶...請問公德心呢？沒有人想吃你的口水啊，為了拍片就可以這樣是嗎？」

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▲Joeman澄清，真的沒碰到。（圖／翻攝自IG／joemanweng）

原PO也曬出0.25倍慢速版，讓網友們看清楚發生過程，「大家覺得這個行為合理嗎？尤其現在還是防疫期間欸。」同時，他強調，自己不是粉絲，也並非想黑他，單純因演算法出現Joeman的影片，而他本身也蠻喜歡吃湯包。

對此，網友們紛紛回應，「笑死！原PO等這刻多久」、「天哪你真的是專業黑粉欸，覺得你太誇張了」、「唉我超愛吃辣的，但疫情開始後，我就不敢用公用自取的調味料了」、「笑死...一個大逆風」、「哇~尷尬的正義魔人」。

而本尊也在限動指出，「沒有碰到啦！但還是感謝提醒，下次我會更小心用碟子裝著沾。」另外，他更親上火線在dcard留言處，放上另一個機位的畫面，證明所言不假，還幽默回應「感謝你願意用0.25倍速逐幀看我影片，蠻感動的，接下來的日子也請繼續討厭我。」

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