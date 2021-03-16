「料理界Pan Piano」湧出　180秒超晃！老司機邪惡視角…想當肉餅

記者曾筠淇／綜合報導

近來有越來越多人成為YouTuber，若要成功吸引觀眾目光，除了大方展現專長，各自的「優勢」也可能得使出來才行。隨著鋼琴爆乳女神「Pan Piano」爆紅，料理界除了比廚藝，身材更不能輸，像是「あすかのキッチン」和「高梨瑞樹」都在鏡頭前展現「波濤洶湧」的雙峰，讓人口水不知為何而流。

▲高梨瑞樹裸體穿圍裙！（圖／翻攝自YouTube／高梨瑞樹のみずきっす）

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23歲的F奶寫真女星高梨瑞樹有著水汪汪的大眼睛和可愛的小虎牙，她在轉戰YouTube後，居然裸體穿圍裙，在廚房裡大顯身手，明明看似和一般家庭主婦一樣，仔細的將蔬菜切小，但她才一舉起刀，側面就會瘋狂炸出渾圓巨乳，甚至還數度走光。雖然走光的部分有用高梨瑞樹的小人頭圖片擋住，但還是相當性感，讓不少老司機一直重播。

除了高梨瑞樹，「あすかのキッチン」也擁有高人氣，她總穿著低胸上衣，露出深邃事業線，每當她賣力的敲打肉塊，或是用刀子切菜，雪乳也會隨之晃動，讓人不禁臉紅心跳。

▲あすかのキッチン在影片中露出深邃事業線。（圖／翻攝自YouTube／あすかのキッチン）

「あすかのキッチン」除了下廚以外，有時也會坐在小板凳上吃美食；雖然鏡頭從頭到尾只有拍攝到上半身，但看了還是讓人覺得很療癒，甚至胃口大開，想和她一同享用美食。此外，因為她在片中不曾露臉，因此總能讓人擁有無限遐想的空間，就像是料理界的「Pan Piano」。