網美YouTuber「中空露溝」討生日禮！　粉絲300萬賓士E250排隊送

▲奎丁擠乳溝實測網美討生日禮物的效果。（圖／翻攝自奎丁YouTube頻道）

記者張靖榕／綜合報導

近年網美界似乎吹起一股討禮物旋風，不少人逢年過節便會向粉絲開出禮物清單，甚至直接許願粉絲包紅包的都有。網紅Youtuber奎丁對此感到非常納悶，雖然表示看不慣但也不能說這樣的網美有錯，「既然你制止不了他們，那就加入他們嘛！」因此在影片中霸氣脫下外套露出胸前中空性感地帶，要實測究竟粉絲們是不是都有錢到流湯，禮物紛紛獻上來。結果不僅超乎意料，還有不只一位粉絲喊話要送奎丁市價超過300萬元的賓士E250轎車。

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▲▼奎丁學網美耍性感，穿上自己「看不太懂」的中空露溝毛衣。（圖／翻攝自奎丁YouTube頻道、Instagram）

為了進行實測，奎丁特別穿上一件「最近讓我看不太懂的衣服」，接著脫下外套直接在鏡頭前「倒出長輩」，原來這是一件「似暖非暖」毛衣，在胸前特地開了中空吸睛。接著奎丁在Instagram開出許願池中的11項禮物清單，如Intel i7 9700、羅技鍵盤G813、iPhone12、Honeywell空氣清淨機、EPSON三合一連續供墨複合機及Hermès短夾等，還許願要賓士E250白色轎車，和一個脾氣耐性好的男友。

▲許願池附性感照，奎丁真的收到網友送來許多禮物。（圖／翻攝自奎丁YouTube頻道、Instagram）

「怕你們想不到要送什麼，貼心的幫你先列好了」，奎丁許下願望後，結果真的收到許多禮物，其中還不只一位粉絲表示願意送她賓士，不過她公布和其中一位的部分聊天內容，表示心意心領，但是「太浮誇我收不起拉，我就寫寫而已」，對方則黯然回答「太難過了！竟然沒辦法送給我最愛的Youtuber！」

▲▼奎丁時常在Instagram上傳自拍照。（圖／翻攝自奎丁YouTube頻道、Instagram）

最後奎丁表示其實在學習時下流行的網美許願這件事情，其實她做起來覺得非常尷尬，很多網美直接公開要禮物甚至附上銀行帳號和粉絲要紅包，也真的都得到了很多東西，但對她來說就覺得很不可思議。

奎丁拒絕的不只是賓士，不同粉絲提出要送她iPhone，也都被她拒絕了，最後只有收下一台iPhone ProMax 512G。她的同事笑她和發財擦肩而過，奎丁也表示這麼覺得，「但我覺得無所謂啦，自己真的很想要的東西，還是自己去買才有成感。」