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美女主播尪呂台年狼牙棒毆姪　當庭舉手道歉姪堅稱殺人未遂

▲▼東森新聞主播王佳婉丈夫、地產大亨呂台年到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲東森新聞主播王佳婉丈夫、地產大亨呂台年到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森新聞主播王佳婉的丈夫、地產大亨呂台年，日前爆發家暴傷害案件。他在去年2月間，涉嫌持2根狼牙棒手電筒攻擊親姪子劉鎮亞，劉男頭破血流，提出告訴。呂台年一審被依照傷害罪判刑4月、恐嚇罪判拘役50日。案經上訴，二審高院17日開庭審理，呂台年當庭道歉，但劉男不接受，認為叔叔只是為了換取更輕刑度，不是真誠的道歉，這根本就是殺人未遂的行為。

呂台年曾活躍於政商兩界，除了是王佳婉的丈夫以外，也是倒扁紅衫軍總指揮施明德的義子，曾在倒扁運動中擔任後勤總指揮。根據網路資料，他早年曾在夜市擺攤，後來跨入地產業，成為地產大亨，現任捷年企業董事長、同賢文教基金會董事長等職務。

本案發生於去年2月間，呂台年與同父異母的大哥劉台捷、姊姊呂宵瑩等人家族聚餐，但聚餐後就發生這起傷害事件。提出告訴的姪子劉鎮亞指稱，呂台年認為他的態度不佳，在聚餐時先以水杯丟他，在他開車帶著父母劉台捷夫婦返家時，呂台年就持2根「狼牙棒手電筒」在停車場入口等候。劉男下車查看，呂台年二話不說，直接持棒攻擊劉男頭部多下，劉男當場頭破血流。劉男報警，並提出「殺人未遂罪」的告訴，檢方偵辦後，以「家暴傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，對呂台年提起公訴。

一審法院審理後，因雙方未能達成和解，呂男被依照傷害罪判刑4月、恐嚇罪判拘役50日。劉男認為判刑太輕，提出上訴。高院二審17日首度開庭審理，審判長法官一開始就說，「冤家宜解不宜結，因為你們都是親戚，以後還要見面，如何化解糾紛，才是你們應該要努力的。」希望雙方能各退一步。

呂台年否認是姪子所稱的殺人未遂行為。他表示，當天姪子在餐廳中有推打他，自己當時剛開過刀，身體不好，被推打後覺得自己打不過年輕人，所以下樓取手電筒防身。當時姪子剛好開車回家，一下車就衝了過來，他才下意識防身，揮打了姪子的頭部一下。而事發後他已經多次道歉，只是姪子不接受和解，才會鬧到二審。

至於被打的劉鎮亞則反駁，當天叔叔持棒在停車場門口等他，一見面就開始毆打他的頭部。「溫熱的血不斷留下，我被打得很痛，我很確信，我會死在我的父母面前。」「我當時是命在旦夕，活下來是好運，如果角度差一點，就死掉了。」堅持叔叔當時就是殺人未遂的行為，並要求法院從重量刑。

呂台年最後陳述時，站起身來向劉男舉手致歉，說自己當天錯了，不應該以言語、暴力行為對待姪子，希望姪子能為了家族的和諧，將這事情放下。審判長宣示全案辯論終結，訂於3月31日上午宣判。

▼對呂台年提出告訴的姪子劉鎮亞。（圖／記者吳銘峯攝）

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