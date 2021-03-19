台南2歲女童手腕遭勒出割痕　大哭控老師「手好痛痛」

記者黃翊婷／綜合報導

台南彭姓母親今年2月指控永康區某幼兒園的老師疑似不當體罰，造成2歲女兒雙手腕部勒出線性擦傷、瘀傷，宛如兩道割痕。事隔一個月之後，彭女18日於臉書PO文感嘆，因為監視器沒有拍到直接證據，家長只能靜待台南市教育局調查，「台灣歷經數不清幼托事件，但現在仍卡在園方不承認，沒有畫面直接證據，就無法罰的窘境。」

▲女童手腕的傷勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

彭女2月16、17日連續在臉書「靠北惡質幼兒園」PO文指控，2月4日下午近4時，阿嬤在幼兒園門口等著接孩子放學，當時2歲的女兒看到阿嬤就開始哭，一路上一直抱著阿嬤，哭著說「怕怕、痛痛」，當時阿嬤沒多想，只是安撫著孩子，等到要洗澡時，孩子不肯讓阿嬤脫衣服，還一邊哭喊「手好痛痛，不要、不要」，進一步檢查，赫然發現孩子雙手腕內側受傷。

彭女難過表示，她曾詢問老師女兒怎麼受傷的，老師先是說應該是玩單槓弄傷的，後來又改口指應該是在外面（教室外）玩的時候弄傷的，「我問老師，女兒受傷都沒哭嗎？老師回『沒哭』。但這不可能，我女兒很怕痛，一點小傷就會大哭，那樣的瘀傷，她不可能沒哭。」

彭女接著說，2月5日上午，幼兒園郭姓行政人員打電話來，說女兒手上的傷應該是「汗疹」，讓她聽完忍不住怒斥，「妳當我是3歲小孩嗎？那樣的瘀傷，竟瞎掰是汗疹」，隨後便帶著女兒去奇美醫院驗傷，並在同日下午持驗傷單向警方報案，打算對幼兒園提告。

彭女指控，警方向幼兒園調閱監視器，幼兒園竟然拷貝「4倍速」的快轉影像畫面給警方，根本無法勘驗還原真相，園方還辯稱，監視器設定錄影的速度就是4倍速，但她詢問其他監視器廠商，都表示不可能設定4倍速來錄影，原設定都是正常速度在錄影，質疑是幼兒園欲掩蓋真相。

▲聯絡簿內容。

據了解，女童是單親家庭，事後疑似出現創傷後壓力症候群，情緒不穩定，時常沒來由地哭鬧，或是大哭、亂摔東西，睡覺也會突然驚醒大哭。彭女為了照顧女兒，已經好幾天無法擺攤做生意，她相當擔憂接下來的生活會出問題，也希望警方能早日查出真相，還給母女倆一個公道。對此，警方指出，本案家長已向派出所報案提告，派出所依法受理，全案由警方調查釐清偵辦中。

當時台南市教育局也表示已經啟動標準作業流程，會和社會局到園進行聯合稽查，要求保全錄影證據並完成訪談，同時針對幼兒手腕勒痕可能發生原因展開調查，只是目前沒有足夠證據論處，不過，後續仍會聯合警政、社政、及資訊技術人員，併同相關人員訪談與資料蒐集結果進行分析，若發現園方有隱匿或教師有不當管教行為，教育局和社會局均會依虐童零容忍的原則，依規定嚴懲。

▲彭女帶女兒去醫院驗傷。

然而，事隔一個月之後，彭女再度於臉書「靠北惡質幼兒園」PO文，開頭便表明對台南市教育局感到失望，「2月17日，我在貼文寫下這案件，結果我悲觀以對」，因為監視器沒拍到直接證據，家長只能靜等調查，教育局日前召開不適任人員認定委員會，卻因為缺乏直接證據證明孩子手腕受傷的原因，為詳加確認事證，顧及雙方權益，所以將另組調查小組詳加確認。

「這等待時間每分每秒都難熬，一顆心懸著，還要邊照顧著孩子因壓力引起的焦慮創傷反應。」彭女感嘆，家長不知道教育局要調查到何時，也不知道要如何懲處以及處理細節，「台灣歷經數不清幼托事件，但現在仍卡在園方不承認，沒有畫面直接證據，就無法罰的窘境。記得剛開版時，本版口號，裝睡政府叫不醒、自己的小孩自己救，引起多少訕笑，而現在，大家能體會我的真實人生體悟了嗎？」

▼彭女再度PO文。（圖／翻攝自Facebook／靠北惡質幼兒園）