台南藍軍監督平實營區變夜市飽受汙衊　黨團特發表不自殺聲明

▲台南市議會國民黨團表示，業者不斷汙衊黨團，說沒拿到好處才開記者會，黨團發表不自殺聲明，請警局好好保護議員人身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南平實營區設夜市事件引起軒然大波，市議會臨時會17日特別進行專案報告，議會國民黨團表示，黨團開記者會揭發此事件，是希望黃偉哲市長定位平實營區為信義區的都市願景能成真，沒想到業者不斷汙衊黨團，說沒拿到好處才開記者會，黨團發表不自殺聲明，請警局好好保護議員人身安全。

國民黨團也強調，市府在黨團記者會隔天就駁回平實夜市申請，業者卻仍持續對外招商，是哪一位立委有本事介入國防部土地開發，且不甩市府公權力，背後藏鏡人是誰？再次請檢調單位深入調查。

蔡育輝拿著台南市攤販管理自治條例指出，黃偉哲市長將國防部平實營區定位為台南的信義區，市府招標地價每坪近百萬元，這在台南市是天價，業者以經營停車場跟國防部租地為期兩年，沒想到租約到手立刻對外整地招商要做平實夜市，黨團3月4日開記者會，市府3月5日就依據攤販自治條例第4條『攤販應設置在主管機關公告地點』規定，駁回業者平實夜市申請案，但業者看來背景很硬，根本不怕未來市府每1萬到5萬元的罰款，就是要強開平實夜市，如果國防部在立委壓力下同意做夜市怎麼辦？

王家貞表示，身為東區議員看著賴清德承諾的小巨蛋跳票，心裡真的很痛，這次五月天到台南開演唱會，就呈現台南根本沒有場地舉行大型演唱會跟國際級大型演出，所以東區居民非常盼望小巨蛋和IKEA能落腳平實營區，3月4日開黨團記者會，就是監督市府依法行政，平實夜市根本沒有合法申請，為何就跟攤商收權利金，受害的是攤商，黨團都是為了都市的宏觀發展和保護攤商，揭發此事何錯之有，結果事情搞到業者不斷放話，選民關心問他們要不要發表不自殺聲明，這起事件的背後靈是誰？

許至椿直說，聽說某大立委給黃偉哲市長很大壓力，市長又將壓力轉到屬下，若平實夜市真的要開張，台南信義區淪為夜市這是台南市要的都市發展嗎？難道都發和經發局沒責任嗎？要求檢調調查，若國防部對平實營區土地使用真的無國防需求，請歸還台南市民。

洪玉鳳搖頭的說，賴清德當初開發台南平實營區是要做夜市的嗎？她已請請陳宗彥轉達市民疑惑，請賴清德副總統給個答案，台北都要搶救士林夜市和地下街商場，台南市消費型態比的上台北嗎？黃偉哲市長如果對台南市城市規劃有宏觀看法，請參考台南煙波飯店的成功案例，平實夜市事件因為有立委介入後台硬，業者不斷汙名化為民把關的議員，請業者秉持良心不要汙名化台南市議會，她建議台南市府應主動拜會國防部邀請國防部一起開發平實營區讓台南市成為國際城市。

李鎮國再次說明，平實夜市業者當初跟國防部租地是要做停車場，國防部基於活化土地的確會讓業者進行簡易施工，但絕不會容許業者變更租約目的成為夜市，更不會讓業者轉租，國民黨團從來不曾反對夜市，但質疑尚未取得使用執照就大張旗鼓興建、招租傷害攤商的行為，彷彿一切都在計算之中。

林燕祝更說，聽說平實夜市有位現在很紅的立委介入，所以可以從平實停車場變平實夜市，為這起事件鬧得沸沸揚揚，就有多位選民到服務處問她，外界已傳說他們都拿了夜市好幾個格位，外界傳言嚴重毀謗議員的名聲，她要求台南市府嚴格依法行政，並支持檢調調查。

李中岑怒批，業者放話國民黨團開記者會是因為沒有拿到好處，依照業者邏輯，換句話說就是支持平實夜市的議員業者都拿到業者的好處是嗎？這對台南市議會和國民黨團是多大的傷害，黨團為捍衛名譽，再次請檢調深入調查平實營區夜市案，到底背後施壓的立委是誰？國民黨團議員有沒有拿到甚麼好處？

李中岑懇切地表示，國民黨團從來不為難攤商，開記者會更是保護攤商，不希望辛苦攤商將他們的血汗錢拿來繳不合法平實夜市的權利金，黨團支持大東夜市，調查大東夜市將營業到112年，如繼續申請市府也同意，黨團不希望台南信義區任人糟蹋，更期盼台南市真能如黃偉哲市長接受韓國媒體專訪時所說，成為一個市民殷切期盼的國際城市。

經發局市場管理處陳豪吉處長說，若業者未經許可在平實營區開設夜市，將會連續罰並發文給國防部取消租約

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