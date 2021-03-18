中美高層對話前再交鋒　趙立堅批美：搞麥克風外交枉費心機

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中美高層對話將於當地時間18日舉行，出席的美國務卿布林肯（Antony Blinken）此前先訪問日韓等國，並就香港議題提出制裁行為。對此，大陸外交部發言人趙立堅痛批，美方應與中方相向而行，本著誠意和建設性態度進行對話，「試圖搞麥克風外交帶節奏，拉幫結派對華施壓的做法，是枉費心機也毫無用處。」

▲美國國務卿布林肯於中美高層會談前先出訪日韓。（圖／路透社）

趙立堅表示，近日美方出現一系列涉華消極言行，發生在中美即將舉行高層戰略對話前夕，時機耐人尋味，「中方同意參加美方提議的這次高層戰略對話，體現對重啓中美交往改善和發展中美關係的誠意和建設性的態度，中方將在對話中就有關問題表明我們的立場和關切。」

對於中美高層對話，趙立堅強調，所有可以談論的議題都是擺在桌面上的，「中方在涉及主權、安全和核心利益的問題上，沒有妥協讓步的餘地，維護自身核心利益的決心和意志堅定不移，對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力。」

趙立堅表示，中方希望通過此次對話同美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展，「但我們也不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題，美方應該認識到中方堅定捍衛自身主權、安全、發展利益的決心。」