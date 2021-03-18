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怒批中國是「違背承諾」慣犯！美國務卿揪抗中：對抗反民主行為

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於今（18）日與南韓官員完成雙邊「2+2會談」後，在共同記者會上怒批中國一再違反承諾，其種種舉動具有高度攻擊性、權威性，嚴重影響印太地區的安全。

根據《韓聯社》報導，布林肯在共同記者會上表示，「我們充分體認中國經常一慣性地違背承諾，因此（美韓官員）在會談上討論到，中國這種具有高度攻擊性、權威性的舉動，對於印太地區的安全招致何種困難。我認為，在面對中國的舉動時，唯有我方同盟採取同一種策略去應對，才會顯得更重要。」

布林肯補充，「越是在這種時期，採取行動對抗中國這種反民主主義的行為，才是更重要的。」

另外，布林肯在記者會上也坦承，由於中國與北韓（朝鮮）具有某種程度上的「特殊」關係，因此對於說服北韓推動無核化，中國才會扮演著至關重要的角色，「北韓其實在所有經濟關係或貿易上，都與中國走得很近、甚至是透過中國才能完成，因此中國正擁有著（對北韓）莫大的影響力。」

▲▼北韓公開新研發的潛射彈道飛彈「北極星-5ㅅ」（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓近年研發各種彈道飛彈系統，圖為今年1月亮相的SLBM「北極星-5ㅅ」。（圖／達志影像／美聯社）

布林肯說道，「我們正面臨著來自北韓的威脅，包括核武與日漸增強的彈道飛彈系統，因此正苦惱著應採取何種措施，我認為中國也與我方有著共同的利害衝突關係。期盼未來無論發生何事，中國都能在推動北韓無核化上，充分發揮其影響力。」

而對於拜登政府正全力檢討對北韓的政策與戰略，布林肯表示，「拜登政府計畫，將與南韓、日本等核心同盟國家採取緊密合作與協商，來完成政策的制定，過程中不排除施壓等各種外交手段。」

布林肯最後強調，「我們的政策方向非常明確，就是權力專注於推動北韓無核化，減少北韓對美國與我方同盟施加的廣範圍威脅，並提升包括北韓居民在內的所有韓國人的生活品質。北韓居民活在封閉性政權底下，正遭到廣範圍地、具體制性的蹂躪！」

►視北韓為優先課題！美韓「2+2會談」登場...反對中國破壞國際秩序
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