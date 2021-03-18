陸外交部：德人鄭國恩涉疆報告「篡改數據」　民眾將起訴BBC

▲大陸外交部舉行涉疆問題新聞發布會。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

專研新疆議題的德國人鄭國恩（Adrian Zenz）去年發表研究報告，指控中國在新疆強制維族婦女節育。大陸外交部18日舉行發佈會，用事實和數據進行了批駁，並怒斥「鄭國恩是一名靠猜測臆斷、道聽途說撰寫報告的行家里手」。

據《央視新聞》報導，中國外交部18日邀請中共新疆自治區黨委宣傳部副部長徐貴相，以及新疆自治區多名幹部、民眾，反駁鄭國恩的報告。

新疆社會科學院副研究員馬合木提·阿布都外力表示，鄭國恩所謂「種族滅絕」、「維吾爾族等少數民族人口增長停滯」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。

馬合木提·阿布都外力舉例，鄭國恩在所謂《中國政府抑制新疆維吾爾族出生率的運動：絕育、強迫墮胎》報告中稱，自2015年以來，新疆人口自然增長率急速下降，其中2018年和田、喀什地區人口自然增長率僅為2.58 ‰，他還引用《克孜勒蘇柯爾克孜自治州衛生健康委員會2020年部門預算公開》資料，得出「2020年克州設定了接近於零的人口增長目標（1.05‰）」的結論，「藉此將新疆各民族平等的人口政策，詆毀為『種族滅絕』政策。」

他進一步表示，而據新疆維吾爾自治區統計局發布的2019年《新疆統計年鑑》顯示，2018年喀什地區人口自然增長率為6.93‰，和田地區為2.96‰，「可見鄭國恩的數據完全是捏造的，同時，通過鄭國恩報告中提供的鏈接，發現克州衛健委文件中，人口自然增長率使用的比率是百分比，也就是說克州2020年人口自然增長率的目標是1.05%，換算為千分比率後是10.5‰。鄭國恩故意篡改了克州這份文件的數字，完全違背了科學研究的原則和方法，充分暴露了他蓄意抹黑新疆的險惡用心。」

徐貴相也表示，一些國家的議員、媒體大肆引用鄭國恩「無中生有、具有煽動性的結論」，在未經任何調查核實的情況下，就將他「炮製的所謂研究報告」認定為事實。

徐貴相稱，近日，新疆部分企業和民眾正在委託律師控告鄭國恩，要求鄭國恩「賠禮道歉，恢復名譽，並賠償損失」。他接著說，「新疆部分受害群眾也打算起訴BBC，BBC同鄭國恩一樣，終將站在被告席上，接受法律和正義的裁決。」