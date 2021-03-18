中國大使竟施壓法國議員訪台行　外交部：戰狼外交無法被接受

▲中國駐法大使盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

法國媒體報導，中國駐法大使盧沙野致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求取消正在籌備的國會訪台團。對此，外交部表示，中國在信函中措詞蠻橫無禮、各種打壓台灣的行徑，予以強烈譴責。

中國駐法大使盧沙野，月前致函法國參議院友台小組主席的資深參議員李察（Alain Richard），威脅要求取消訪台規劃且不應與台灣進行任何形式的官方接觸，李察議員本人已回覆不會改變訪台計劃、法國外交部重申議員有決定參訪及拜會計劃的自由、法國駐台代表公孫孟表示參議員一定會來。

對於法方對台灣的友好支持，外交部表示由衷感謝，對堅持自由民主信念的精神高度推崇。針對中國信函措詞蠻橫無禮，各種打壓台灣的行徑，外交部予以強烈譴責。

外交部發言人歐江安表示，中國政府的野蠻行為，只會引起台灣人民對中國更深反感；中國外交部門的戰狼行徑，就是造成兩岸關係緊張的最重要原因。

歐江安說，我國是主權獨立國家，自然有權利與各國國會議員交往。此外，台法國會互訪慣例行之有年，中國無權置喙。對法國參議員李察主席在防疫無虞下率團訪問台灣的規劃，我國政府表達熱烈歡迎。

李察參議員曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，為資深參議員，極受各界敬重。李察主席友台立場堅定，曾於2015年、2018年率團訪台，致力深化台法合作交流。

歐江安表示，中國政府及其外交人員公然施壓其他主權國家的民意代表，企圖干預並威脅恐嚇，中國戰狼外交的作為無法被文明法治國家所接受，相信也已遭到國際輿論的譴責。我國呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣的意圖，學習法國發揮道德勇氣，抗拒中國政府不當干預與施壓。