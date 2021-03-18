美中高層對話涉台？ 　中國駐美大使：主權問題不會讓步

▲中國駐美大使崔天凱接受記者採訪。（圖／翻攝自CGTN）

記者鄭思楠／綜合報導

美中高層對話今（18）日登場，中國駐美大使崔天凱提前透過陸媒，就這次破冰對談透露，不會為了營造某種所謂的「氛圍」，而在主權問題上做出妥協和讓步。他還說，美國如想借他國取得對話的優勢地位，沒有太大必要也沒有太大作用。

美中高層對話今明兩天在美國阿拉斯加州安克拉治市舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅會晤。

對話會前，崔天凱透過大陸媒體聯合採訪時表示，「這是美國總統拜登上任以來，中美雙方高層首次面對面溝通，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，希望會談能夠成為一個開端，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開。」

崔天凱強調，美國與其他國家發展雙邊關係的活動不要以第三國為目標，不應損害協力廠商利益。美國如想借此取得談判優勢，就有如走夜路唱歌，沒有太大必要也沒有太大作用。

外界預期美中高層對話除了美中互動，還將涉及台灣、香港、甚至新疆議題。崔天凱回應，這幾個問題都涉及到中國的主權、領土完整、國家統一，「在核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。」

他強調，中國會在這次會談中清楚地表達立場，不會為了營造某種所謂的氛圍，在這些問題上做出妥協和讓步，「如果認為我們為了這次對話所謂『有成果』，就會答應任何一方的單方面要求，我勸人們最好放棄這種幻想，這種態度只會把對話引向死胡同。」