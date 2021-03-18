蝦皮宣布回收「蛋塔＆衛生紙券」網罵翻　他曝暗黑1招：還能用！

記者黃君瀚／綜合報導

蝦皮購物18日凌晨電子票券價格設定出包，肯德基6入蛋塔禮盒僅售35元、萊爾富8入抽取式衛生紙100抽也只要30元，在PTT等論壇擴散下合計狂賣破10萬份，官方稍早宣布已成立的訂單將取消退款，引來網上強烈罵聲，有網友提供暗黑教學，指凌晨1點20分前的票券序號已出貨，換成商品就無法回收。

蝦皮購物表示，為補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券，肯德基蛋塔禮盒補償「滿180元折180元」的全站折扣券，萊爾富抽取式衛生紙補償「滿270元折270元」的全站折扣券，已成立的訂單將進行取消並全額退款。

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消息曝光後，網友對蝦皮不認帳行為大表不滿，「太爛了吧，這啥破爛補償」、「哈哈哈果然不承擔」、「超沒誠意的」、「出包要勇於承擔阿」、「買10組蛋塔、8組衛生紙也才2張」、「折價券的期限太沒誠意了吧」。

不過也有網友發現「暗黑招術」，指凌晨1點20前成立的訂單系統幾乎都已發送電子票券，可建議趁早出門兌換成實物的蛋塔和衛生紙，就不怕被回收。

果真不少人實測，目前電子序號仍能正常使用，「等等再出門怒換一盒」、「趕快上官網把蛋塔都預約完」、「先換啦，馬上衝去萊爾富把衛生紙壞（換）掉」、「衛生紙搬完的也能拿到券耶」、「剛試過預約快取優惠券還能預約」。

今（18）日凌晨有網友在蝦皮拍賣發現，原價185元的「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）」即享券竟然只賣35元，好康逗相報分享後，吸引大批民眾爭相搶購，有人一次就買10盒、20盒、甚至是50盒，截至系統關閉前狂賣8.3萬份。

此外，也有網友發現萊爾富抽取式衛生紙標錯價，100抽8包只賣30元，超殺價格同樣引起眾多網友搶下單訂購，熱銷超過2萬份，直到凌晨2點蝦皮才將價錢修改為264元，恢復正常價格。