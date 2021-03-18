蛋塔衛生紙標錯價！蝦皮全額退費　消保官：憑2次確認機制判斷不出貨

記者蔡玟君／台北報導

蝦皮購物價格設定系統疑似異常，18日凌晨連出兩大包，肯德基蛋塔6顆只賣35元、萊爾富衛生紙100抽8包僅30元，立刻被網友搶翻，但蝦皮隨後宣布「已成立訂單將取消並全額退款」，對此消保處表示，依據經濟部頒布《零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項》第5條規定，廠商必須訂定確認機制，依照該機制可判斷要不要出貨。

▲蝦皮肯德基價格設定出包。（圖／民眾提供）

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消保處表示，根據《零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項》第5條規定「確認機制及契約履行」，企業經營者應於消費者訂立契約前，提供商品之種類、數量、價格及其他重要事項之確認機制，並應於契約成立後，確實履行契約。意即廠商在消費者訂購後，後續可有第二次確認機制判斷是否出貨。

消保處說，如果消費者有收到廠商提供的「幾日後將出貨」、「您的商品已出貨」等通知，就代表廠商必須履行契約出貨，反之則可以憑第二次確認機制決定不出貨，以蝦皮案例來說，他研判蝦皮有可能是依照該條例作憑據來決定全部退費。

▲蝦皮蛋塔衛生紙（圖／翻攝臉書）

此次蝦皮標錯價，蛋塔已有8.3萬人購買，萊爾富衛生紙也賣出2萬份，蝦皮購物表示，為補償參與活動的消費者，將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券，補償方案如下：



1、購買「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」的消費者者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿180元折180元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵。

2、購買「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」的消費者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿270元折270元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵。