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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「慶記之都」掀高雄議員論戰！高閔琳：治安比韓時期好

新聞節目中心／綜合報導

高雄近期接連傳出持槍案，引發治安疑慮，藍營更諷高雄已成「慶記之都」，掀起藍綠論戰。對此，民進黨高雄市議員高閔琳17日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，「不要一直唱衰高雄」，大家也不應一直放大檢視，因為自己實際居住高雄，並未特別感覺到治安有變差；而相關數據也顯示，高雄治安其實是比去年同一時間、前市長韓國瑜執政時期還要來得好。

▲▼黃紹庭,高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

對於高雄遭酸「慶記之都」，國民黨高雄市議員黃紹庭直言，「治安到底好不好，人民有感！」這也不只是因為少數幾個新聞報導。他進一步說，高雄市長陳其邁自8月24日就任，從9月份到今年3月份，每個月份高雄市都發生槍擊案，「每一個月份，月月都有槍聲，一個月都沒漏掉」，這就是一個數字，一個實際的事實。

「那到底人民感覺怎麼樣？」黃紹庭接著說，會寫下「高譚市」「慶記之都」，其實是來自一個麵包師傅，他在高雄市一個寧靜社區中，都可以從家裡面拿出槍，且隔天被警察逮到帶回家中，又搜出了槍跟子彈，「他是一個麵包師傅，他不是一個黑幫！」

黃紹庭並說，如今一個麵包師傅的故事，會讓大家傳頌這麼久，現在還在繼續談論中，就是因為大家非常驚訝，「他不是一般的管束份子，就可以拿出槍來，所以大家就覺得高雄市是不是隨時都可以有槍、有子彈會飛來飛去嘛！」

▲▼黃紹庭,高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

一旁的高閔琳則拿出數據反駁，若大家要說高雄治安差，就要用過去的高雄，與現在的高雄相比，而數據一比較就非常明確，與去年韓國瑜執政同一時期來看，顯然現在陳其邁執政的犯罪數字較低。

高閔琳也提及，民調其實相對程度反映了市民對市長施政的感受，相信高雄市民對治安還是有信心的，「只是覺得還可以再更好，因為你不再更好，很可能成為在野黨攻擊或炒作議題的對象」。她接著呼籲，不要一直唱衰高雄，大家也不要一直放大檢視，因為自己實際居住在高雄，並沒有特別感覺到治安有變差，「而數據也告訴我們，其實是比去年同一時間的韓國瑜執政時期還來得好」。

《雲端最前線第995集完整節目FB》

《雲端最前線第995集完整節目Youtube》

▲▼黃紹庭,高閔琳。（圖／翻攝雲端最前線）

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