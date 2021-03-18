陳明通：習近平沒有接班人　展開第三任期可能性非常高

▲中國國家主席習近平。（圖／取自央視）



記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通18日表示，中國共產黨第20次全國代表大會將於明年召開，通常這個時候會開始討論新的總書記人選，但是現在「惦惦沒喊聲」，可以預見中國國家主席習近平沒有接班人，展開第三任期的機會非常高。

陳明通18日率領相關情報機關首長，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時指出，中國領導者習近平總共接任了幾項重要任務，包括中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席、中國共產黨中央委員會總書記、中國共產黨中央軍事委員會主席等。

蔡適應說，習近平過去打破兩屆的任期限制，有可能繼續做下去，詢問陳明通認為習近平展開第三任期的可能性。

陳明通表示，中國共產黨第20次全國代表大會將於明年召開，按照過去的經驗，通常這個時候會開始討論新的總書記人選，但是現在「惦惦沒喊聲」，可以預見習近平沒有接班人，連任的機會非常高。

蔡適應再說，目前中國共產黨政治局常委名單總共有7位，詢問陳明通對此是否感到很意外。陳明通則說，「當年我在學術界，對這幾個人我完全臆測到」。

▼國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



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