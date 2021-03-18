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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通：習近平沒有接班人　展開第三任期可能性非常高

▲▼中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平9日下午在出席十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。（圖／取自央視）

▲中國國家主席習近平。（圖／取自央視）

記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通18日表示，中國共產黨第20次全國代表大會將於明年召開，通常這個時候會開始討論新的總書記人選，但是現在「惦惦沒喊聲」，可以預見中國國家主席習近平沒有接班人，展開第三任期的機會非常高。

陳明通18日率領相關情報機關首長，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時指出，中國領導者習近平總共接任了幾項重要任務，包括中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席、中國共產黨中央委員會總書記、中國共產黨中央軍事委員會主席等。

蔡適應說，習近平過去打破兩屆的任期限制，有可能繼續做下去，詢問陳明通認為習近平展開第三任期的可能性。

陳明通表示，中國共產黨第20次全國代表大會將於明年召開，按照過去的經驗，通常這個時候會開始討論新的總書記人選，但是現在「惦惦沒喊聲」，可以預見習近平沒有接班人，連任的機會非常高。

蔡適應再說，目前中國共產黨政治局常委名單總共有7位，詢問陳明通對此是否感到很意外。陳明通則說，「當年我在學術界，對這幾個人我完全臆測到」。

▼國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院外交及國防委員會 新上任國安局長陳明通 立委江啟臣 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

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