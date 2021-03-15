以香港為鑑　趙春山：防北京單方面奠定兩岸關係

▲北京對香港採取「法制穩定政治」。（圖／路透社）

記者曾俊豪／台北報導

中共全國人大日前通過決議著手修改香港選制，對此，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山今（15日）指出，從北京角度來看，此舉是用「法制」來解決「政治」，從中華人民共和國憲法或香港基本法來看，都是於法有據的。他提醒，台灣應該以此為借鏡，避免重蹈覆徹，讓北京當局有機會片面奠定未來兩岸關係。

中華港澳之友協會上午舉辦「從香港選制與基本法變更，看一國兩制現況及前景未來」座談會，中華港澳之友協會榮譽會長張五岳主持；亞太和平研究基金會首席顧問趙春山、兩岸政策協會理事長譚耀南、淡江大學國際事務與戰率研究所副教授黃介正、健行科技大學企管系教授顏建發與談。

趙春山在會中指出，反送中運動後，北京認為香港從落實基本法、港人治港等訴求，改變為透過議會鬥爭達到法理港獨目的，相比上述情況，「更糟糕的是，中共認為港獨跟疆獨、台獨串連。」

▲亞太和平研究基金會首席顧問趙春山。（圖／記者曾俊豪攝）

他認為，外部勢力的介入讓香港成為中共外交包袱，「歐美國家用香港譴責中共，被北京視為負債、有壓力，甚至有些國家不是用普世價值，而是國家政策譴責，成為與中共討價還價的籌碼，導致北京想儘快解決此問題。」

另外，由於中共將在2022年迎來第20次全國代表大會，趙春山分析，香港議題也可視為中共總書記習近平對權力布局的超前部署，其目的就是維穩。

趙春山提醒，至於台灣，依照港澳關係條例，有權利表達對香港的關切，但不代表可以介入香港運動，「若中共排除武統可能性，加上兩岸還是像現在沒有直接對話，處理香港的方式都會變成中共對台灣法律戰的樣本。」也因此，台灣應注意香港事情發展，避免讓北京有機會片面奠定未來兩岸關係。

▲從香港選制與基本法變更：看一國兩制現況及前景未來座談會。（圖／記者曾俊豪攝）