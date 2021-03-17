台南市治安滿意度32季連續第一　黃偉哲期勉警方運用科技資訊整合平台守護市民

▲台南市警方落實為民服務工作，扶助老年人及全力防止被害人被詐騙匯款，讓台南市民有感警方的真心付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警政署民調台南市連續治安滿意度32季第一，台南市警局用實際數據呈現治安真實面，守護市民人身及財產安全，市長黃偉哲期勉市警局妥善運用科技建構跨域治安資訊整合平台，要加強偵破與市民息息相關的竊盜和詐騙案件。

2021年度至今，台南市警局已共破獲664件各類竊案；而最令民眾痛深惡絕的詐騙案類，台南市延續2020年六都最佳攔阻詐欺成績，今年迄今攔阻詐騙132件，減少民眾損失共2331萬8249元，清查詐騙集團26件逮捕278人，並取締下游車手126人，展現守護市民朋友的每一分血汗錢的決心。

台南市警局表示，該局除了積極偵辦民生相關刑案外，今年迄今掃蕩黑幫組織犯罪剿滅4集團計29人，查獲34支各式槍械及302發子彈，並同步阻斷金流，從「賭」及「毒」著手，斬草除根斷金流，2021年度迄今共查獲各類職業賭場85件433人，精準打擊治安熱點；並查獲涉毒人數664人、毒品重量74,684公克，共建無毒家園，不讓黑幫存有任何僥倖心態，從根本著手，以絕對的信心、決心及能力檢肅瓦解暴力犯罪組織，消滅淨盡。

市警局員警除了扮演強力執法的鐵漢外，還能兼具關懷社會、為民服務的人民保姆角色，像是日前永康一名婦人電動車突在路口中央沒電，員警到場熱心協助，先是徒步將婦人與代步車推返派出所，而後通知家屬，員警暖心的舉動也被路過網友拍下畫面上傳臉書，直呼「感謝這個美好的人事物，充滿正能量的感受」，這般的用心也深獲市民朋友的肯定，員警讓民眾有感的作為也是台南市連續治安滿意度32季第一的原因。

市警局長方仰寧表示，台南的警政工作成果都仰賴所有市民朋友對市警局的支持，也希望大家能認同及肯定警察執勤的辛勞付出，市警局會用實質治安數據回應民眾需求及期許，務實做好警察本職，回歸治安、交通及為民服務工作，守護台南，打造安全宜居城市，讓台南還是那個市民記憶中，適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。

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