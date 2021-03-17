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台南網美秘境「長草了」！西口小瑞士「天井漩渦瀑布」奇景消失

▲因台南地區水情嚴峻，台南市東山區網美秘境「西口小瑞士」，天井漩渦的特殊景觀難以復見。（圖／翻攝自台南旅遊網）

▲因台南地區水情嚴峻，台南市東山區網美秘境「西口小瑞士」，天井漩渦的特殊景觀難以復見。（圖／翻攝自台南旅遊網）

記者林悅／台南報導

台灣面臨嚴重乾旱，台南地區心青更是嚴峻，台南東山區網美秘境「西口小瑞士」，由於水源不足，讓原本有著豐沛水量的天井漩渦瀑布奇景，因近期水流量變小而難見，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫蓄水量15.3至43.2％，總蓄水量14938萬噸，白河水庫甚至空了，天不下雨，僅有節約用水撐到雨季一途。

台南水情嚴峻，台南市長黃偉哲日前甚至說出，如果台南民生用水真的缺水，他會毫不猶豫地去鑿井，這是要救老百姓，沒什麼好批評，覺得該怎麼做，就怎麼做，因此市府還是會努力去開拓水源。

▲台南主要水庫蓄水量嚴重不足，目前已採減量供水之節水措施，目前用水管理單位正努力調配，希望能撐到7月份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南主要水庫蓄水量嚴重不足，目前已採減量供水之節水措施，目前用水管理單位正努力調配，希望能撐到7月份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據台灣水庫的即時水情，目前曾文水庫蓄水量15.3％7803萬噸、烏山頭水庫蓄水量40.6％3198萬噸、南化水庫蓄水量43.2％3937.62萬噸，3座水庫總蓄水量14938萬噸，白河水庫甚至空了，目前用水管理單位正努力調配，希望能撐到7月份。

▲台南主要水庫蓄水量嚴重不足，目前已採減量供水之節水措施，目前用水管理單位正努力調配，希望能撐到7月份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市東山區網美秘境「西口小瑞士」，因有天井漩渦的特殊景觀位於東山烏山嶺西方的出水口，西口溪谷因風景清幽，從很早之前就有小瑞士的稱號，綠草如茵優美的景緻是台南長年頗具盛名的露營地。

▲台南主要水庫蓄水量嚴重不足，目前已採減量供水之節水措施，目前用水管理單位正努力調配，希望能撐到7月份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣面臨56年來最嚴重的乾旱，因缺水，「西口小瑞士」水量小到幾乎看不到水流，旁邊一大片湖底露出來，也都乾涸龜裂長草了，往昔水量豐沛的樣子，呈現出漩渦瀑布，已看不見此一驚艷奇景。

漩渦奇景其實是由日本工程師八田與一創造而出的美景，日治時期興建嘉南大圳時，因為擔心烏山頭水庫的水源不足，所以在烏山嶺山腹內建了一條約4公里的引水道，將東口的曾文溪水導引至西口注入水庫，因落差大，形成溪水快速由圓形的洞口中快速旋轉而下，由「急圳口」噴出，成為可高達數丈有名的「天井漩渦」奇觀，此處原本林相美麗，還有維也納森林的美名，但隨著烏山頭水庫「西口水力發電廠」的開發，豎坑將增高5公尺，「天井漩渦」未來將不易見，周遭樹林也因水池範圍增大已砍伐，跟原有的面貌已有些許落差。

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關鍵字：

南部水情嚴峻台南東山西口小瑞士美景

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