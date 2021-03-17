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蘇大媽官司不斷將入監　檢憂「送行人潮」不公布報到日

▲台南知名檢舉達人「蘇大媽」因涉嫌因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員罪嫌，台南地院將她判刑8月，經上訴二審被加重改判1年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名檢舉達人「蘇大媽」，違反醫療法判刑5月確定，南檢指出，為避免「送行」人潮，不公布報到執行日期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」，日前因涉違反醫療法被判刑5月確定，檢察官以她不知悔改撤銷易科罰金之裁定，蘇女不服上訴台南高分院被駁回，將入監執行100天，加上17日上午蘇女再為妨害公務等6案被加重改判1年確定，蘇女何時報到發監引起各界關心，南檢指出，為避免人潮送行，不公布報到執行日期。

據了解，蘇女近2年多來檢舉或申訴員警瀆職案件共達288件、處理其與他人糾紛向110報案紀錄近6年高逵1192件之多。其中因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員被檢察官提起公訴，台南地院2020年10月26日，判蘇女犯妨害公務罪共5罪，均累犯，各處有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣1千元折算1日；又犯侮辱公務員罪，累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。蘇女不服提起上訴。台南高分局17日上午審結宣判，以蘇女涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，她加重改判刑1年定讞。

▲台南知名檢舉達人「蘇大媽」因涉嫌因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員罪嫌，台南地院將她判刑8月，經上訴二審被加重改判1年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南檢指出，只要員警未從蘇女指揮或命令，即遭其申訴或檢舉，蘇女長期濫行申訴或檢舉，造成行政及司法資源之浪費，更徒使員警因遭行政或司法調查而疲於奔命，檢方依法起訴並求處重刑。

據了解，「蘇大媽」違反《醫療法》判刑5月確定，檢察官原准予易科罰金15.1萬元，惟蘇大媽繳一期後仍不學乖，事後持續檢舉濫訴被檢方撤銷易科罰金執行，並向台南高分院聲請異議，法官認為蘇女漠視法令程度嚴重，對社會法秩序之危害重大，裁定聲請均駁回，所以該案蘇女依法將報到入監服刑百日，惟何時要入報到入監引起各界關心，台南地檢署指出，為避免人潮送行蘇女，檢方不公布報到執行日期。

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