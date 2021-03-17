四湖反風吹自救會縣府陳抗　建設處長下陳情書允儘速發文能源局

記者蔡佩旻／雲林報導

達德能源近日在台西鄉的五港村風機基地頻頻發生村民抗爭，今（17）日台西鄉民代副主席林添祥與五港村長凌飛龍與四湖反風吹自救會長凌國清率10多名成員代表拉白布條至雲林縣政府陳情，請求縣府介入讓達德能源立即停工。建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。

▲今日台西鄉民代副主席林添祥與五港村長凌飛龍與四湖反風吹自救會長凌國清率10多名成員代表拉白布條至雲林縣政府陳情，請求縣府介入讓達德能源立即停工。（圖／記者蔡佩旻攝）



「雲林離岸風力發電廠」位於雲林縣台西鄉、四湖鄉及口湖鄉外海區域，將於沿海區域架設80座大型離岸風機，目前達德能源wpd允能雲林離岸風場，工程進入施工階段。台西鄉五條港村風機基地15日爆發40多位村民激烈推擠圍欄衝突後，於基地外搭起帳篷由村民自發性輪班站哨緊盯工程作業，如有開工跡象即群起圍抗。

五港村長凌飛龍指出，如若依照能源局所定風機距離建築需250公尺，但該基地距離知名餐廳僅247公尺、距離最近文蛤混合池「僅3公尺」，於法於理於情都不符合。凌飛龍指控，施工單位進入五條港基地駐地之時，僅告知是來放置機具及工具不會施工，未料竟沒多久竟發現開始打樁，村民深覺受騙引發憤怒抗議，故要求立即停工。

▲台西鄉民代副主席林添祥與五港村長凌飛龍向建設處長李俊興說明陳抗緣由及訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）

台西鄉民代副主席林添祥代為遞交陳情書，並向建設處長說明陳抗緣由，表示，風機基地位於五港村最近，卻以地政行政轄區是港西段為由，僅與他村進行說明會及協調，當然距離其他村落較遠他們沒有意見，卻從未與五港村民有過任何說明作為。今主要訴求希望縣府伸出援手，設法讓工程立即停工，以防工程強制建設，風機運轉影響村民生活品質、更造成文蛤無法養殖損害。

雲林縣政府建設處長李俊興說明，雖離岸風場工程為中央能源局管轄，但地方一直都有持續關注，在15日爆發激烈衝突就隨即主動向經濟部能源局發文，陳述現況與代為表達村民、居民、養殖戶訴求。李俊興表示，今日收下陳抗民眾陳情書，也將儘速發出正式公文至能源局轉達地方心聲。

李俊興指出，地方雖訂定距離民宅需1公里、畜牧場500公尺、養殖池300公尺等規範，如在範圍內，業者須與當地居民取得同意等要點，經函送能源局在12月遭退回，已於3月再次送出，地方政府更希望風力發電設置審查作業要點儘速核備，以避免地方困擾。

▲建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）



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