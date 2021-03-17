　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

四湖反風吹自救會縣府陳抗　建設處長下陳情書允儘速發文能源局

記者蔡佩旻／雲林報導

達德能源近日在台西鄉的五港村風機基地頻頻發生村民抗爭，今（17）日台西鄉民代副主席林添祥與五港村長凌飛龍與四湖反風吹自救會長凌國清率10多名成員代表拉白布條至雲林縣政府陳情，請求縣府介入讓達德能源立即停工。建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。

▲建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日台西鄉民代副主席林添祥與五港村長凌飛龍與四湖反風吹自救會長凌國清率10多名成員代表拉白布條至雲林縣政府陳情，請求縣府介入讓達德能源立即停工。（圖／記者蔡佩旻攝）

「雲林離岸風力發電廠」位於雲林縣台西鄉、四湖鄉及口湖鄉外海區域，將於沿海區域架設80座大型離岸風機，目前達德能源wpd允能雲林離岸風場，工程進入施工階段。台西鄉五條港村風機基地15日爆發40多位村民激烈推擠圍欄衝突後，於基地外搭起帳篷由村民自發性輪班站哨緊盯工程作業，如有開工跡象即群起圍抗。

五港村長凌飛龍指出，如若依照能源局所定風機距離建築需250公尺，但該基地距離知名餐廳僅247公尺、距離最近文蛤混合池「僅3公尺」，於法於理於情都不符合。凌飛龍指控，施工單位進入五條港基地駐地之時，僅告知是來放置機具及工具不會施工，未料竟沒多久竟發現開始打樁，村民深覺受騙引發憤怒抗議，故要求立即停工。

▲建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台西鄉民代副主席林添祥與五港村長凌飛龍向建設處長李俊興說明陳抗緣由及訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）

台西鄉民代副主席林添祥代為遞交陳情書，並向建設處長說明陳抗緣由，表示，風機基地位於五港村最近，卻以地政行政轄區是港西段為由，僅與他村進行說明會及協調，當然距離其他村落較遠他們沒有意見，卻從未與五港村民有過任何說明作為。今主要訴求希望縣府伸出援手，設法讓工程立即停工，以防工程強制建設，風機運轉影響村民生活品質、更造成文蛤無法養殖損害。

雲林縣政府建設處長李俊興說明，雖離岸風場工程為中央能源局管轄，但地方一直都有持續關注，在15日爆發激烈衝突就隨即主動向經濟部能源局發文，陳述現況與代為表達村民、居民、養殖戶訴求。李俊興表示，今日收下陳抗民眾陳情書，也將儘速發出正式公文至能源局轉達地方心聲。

李俊興指出，地方雖訂定距離民宅需1公里、畜牧場500公尺、養殖池300公尺等規範，如在範圍內，業者須與當地居民取得同意等要點，經函送能源局在12月遭退回，已於3月再次送出，地方政府更希望風力發電設置審查作業要點儘速核備，以避免地方困擾。

▲建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲建設處長李俊興代表收下陳情書，允諾隨即發文能源局傳遞民眾訴求。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►Her今天推出「Outperform奧德蒙雨衣外套」

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林媽媽驚爆1歲女兒會嚼菸...公公教的！PO文速刪除　社會處急尋人

►雲林縣「中低收入戶使用納骨塔免費」　艱苦人條款再升級

►變態魔化身幼師校園當獵場！「雲林暖男」偷拍女童私處傳雲端

►台西五港村反風車自救會抗議　推圍籬、衝警人牆險爆衝突

ET快訊
獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這3生肖最母湯
隔壁也是鮭魚！台大妹壽司郎「2桌餐費曝光」　店員結帳臉臭
祖雄帶烏克蘭正妹上摩鐵　經紀人認了：2人互有好感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

舊佳平部落家屋聯絡道路　「以祖先的技術尋回祖先的路」

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘　台電：啟動減價機制

紙風車368藝術工程　3／19晚屏東麟洛國小表演

蘇清泉接受「北漂最正主持人」專訪　網：看到不一樣的蘇院長

四湖反風吹自救會縣府陳抗　建設處長下陳情書允儘速發文能源局

整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶

富岡漁港改頭換面！饒慶鈴視察碼頭改善工程　打造國際觀光港

擦亮體育大縣金字招牌　徐榛蔚授旗原民代表隊　宣布97項競賽展開

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

台東鸞山村下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

舊佳平部落家屋聯絡道路　「以祖先的技術尋回祖先的路」

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘　台電：啟動減價機制

紙風車368藝術工程　3／19晚屏東麟洛國小表演

蘇清泉接受「北漂最正主持人」專訪　網：看到不一樣的蘇院長

四湖反風吹自救會縣府陳抗　建設處長下陳情書允儘速發文能源局

整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶

富岡漁港改頭換面！饒慶鈴視察碼頭改善工程　打造國際觀光港

擦亮體育大縣金字招牌　徐榛蔚授旗原民代表隊　宣布97項競賽展開

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

台東鸞山村下野部落54戶用水不足　重資4500萬延長自來水管

補習班男師扮女誘少年「想電愛嗎？」　翻臉逼拍自慰片

鮮嫩火雞片飯＋爆漿半熟蛋！台中超夯古早味　海藻魩仔湯一喝上癮

獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這「3生肖」最母湯

驚險墜橋畫面曝！皮卡「顛倒懸吊」10層樓深峽谷　老夫婦奇蹟獲救

看夕陽滑進海面！墾丁私藏月光老房　每房都有迷人面海露臺＋浴缸

台帛泡泡啟動　外交部：凸顯兩國優異的防疫表現

味全派火球男徐若熙搶首勝　運彩看好兄弟贏球

C羅「虛擬球員卡」以820萬售出　刷新足球員最高紀錄

游淑慧爆：公路總局怠惰評鑑？　騰龍通運評鑑記錄停在2016年　

新北8人改名「鮭魚」吃爆壽司！板橋男改叫「史大鮭魚」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

買3斤魚頭怪怪的變2.1斤！老闆怒反擊

台南警阻集體烤雞！騎車上班嗅到「怪怪的」

小六生害女同學喝到「墨汁水」

快訊／屏東連2晚傳「燒焦惡臭」！居民聞到快吐

自助餐5菜170被罵貴　老闆說話了

新式統一證號同身分證號　蔡易餘：方便網購訂票

台南交大警員住處大樓輕生

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘

桃園舊司法園區　規劃環保局進駐

四湖反風吹自救會縣府陳抗

台南黃姓交警疑遭霸凌輕生

基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　不限申請台數

鄭文燦：未來透過輕軌完整串連各生活圈

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

更多熱門

相關新聞

能源局：興建第三接收站有必要

能源局：興建第三接收站有必要

藻礁公投連署逼近65萬大關，幾乎確定成案；對此，經濟部多次強調，若三接停建，恐造成北部用電吃緊，而針對有媒體報導，照目前數據看來，台灣天然氣供應量到2025年也有餘裕，不會發生供氣不足而缺電，經濟部能源局則回應：「天然氣供需應配合實際需求變動」。

福特Tourneo Connect能源效率1級

福特Tourneo Connect能源效率1級

小改款福斯Tiguan R現蹤油耗測試

小改款福斯Tiguan R現蹤油耗測試

Honda小改款Odyssey油耗測試現蹤

Honda小改款Odyssey油耗測試現蹤

三好米設廠二崙居民陳情　張麗善：業者同意遷廠

三好米設廠二崙居民陳情　張麗善：業者同意遷廠

關鍵字：

陳情抗議反風吹自救會能源局

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

鮭魚男大生是他！2天要吃爆鮭魚餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面