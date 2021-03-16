新婚妹到酒店面試！經理提「1奇葩」要求她傻眼...千人一看氣炸

▲懷孕女子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

「我覺得女性找工作受到了不公正待遇！」大陸一名28歲新婚女子，日前到重慶某酒店面試，沒想到經理卻要求她簽下一份保證書，仔細一看內容竟表明「懷孕就自己離職」，讓她看傻。消息一曝光，當地社會局立即介入調查，網友們也狂罵「唉這個社會對女生太苛責了」。

綜合陸媒報導，該名女子日前到重慶某間酒店面試，未料經理卻要她簽下「一旦懷孕就自己離職」的書面保證，讓她不敢置信。事後，她將整件事經過PO上網爆料，「我去年結婚，今年28歲，就是因為沒有生小孩，找工作就要這麼被對待嗎？」

消息傳出後，不少網友留言說，「中小企業都這樣，全國普遍」、「凡是有這種規定的，一律處罰半年營收，你看它還敢不敢了」、「我有一朋友前年結的婚，去面試，人企業就直接說你是過來休產假的吧」、「要求把違法的東西寫在紙面上，好囂張」、「複雜的是人」、「這個企業主是石縫裡蹦出來的，所以體會不到一個媽媽的神聖和艱辛」、「這是普遍現象，處理了一家還有一家，沒用，以後只會更隱蔽，不會杜絕」。

當地社會局也關注到此事，日前回覆說「我局已向該單位進行了勞動保障法律法規宣傳，要求該單位依法維護勞動者權益。經我局工作人員電話聯繫，網友表示該公司已與她協商處理。我局工作人員已告知該網友，若單位存在違反勞動保障法律法規的行為，可攜帶相關證據材料進行投訴，我局將依法進行調查處理。」

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