大學生雲林衝嘉義改名「鮭魚」！拿到身分證爽喊：到台南吃壽司

▲雲林虎尾民眾跑到嘉義改名鮭魚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

知名連鎖握壽司餐廳推出改名鮭魚，即可免費吃到飽，引發台全民眾改名「鮭魚」熱潮。嘉義民雄戶政事務所17日出現一民眾選擇在轄下大林戶政事務所辦理改名「鮭魚」，戶政事務所人員提醒三次改名限制，民眾仍選改名，據了解，該民眾改完名後就到台南去排隊等吃壽司了。





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▲嘉義民雄戶政事務所許宏誠主任說明改名限制。（圖／記者翁伊森攝）

民雄戶政事務所主任許宏誠表示，家住雲林虎尾郭姓男子因在民雄當地就讀大學，17日近午時分沒有家人陪伴下，自己一個人來到大林戶政事務所辦理改名，戶政人員一聽到他要改名「郭鮭魚」相當驚訝，先是再三確認，也同時告知改名限制等規定，郭男仍選擇改，因此確認郭男意願後就協助他改名「郭鮭魚」。

許宏誠表示，姓名條例有放寬所以民眾一生，可以改名三次，但超過三次就不行，但在同一縣設籍6個月以上，姓名完全相同；與經通緝有案人犯姓名完全相同；被認領、收養或被撤銷收養、中止收養者；字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者，則不在此限，對於郭姓民眾改名舉動，他說年輕人就是時髦。

知名連鎖握壽司3月17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折。例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

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