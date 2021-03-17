毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

▲ 8歲女童遭生母活活悶死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）。

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓1月發生一起離譜的殺子案，仁川一名女子8年前與同居男生下女兒，竟因對方不願意提供經濟支援，為了報仇而將女兒活活悶死，隨後意圖自盡。女童父親先前曾出面作證，但疑似因對女兒的死感到愧疚，不久後自殺身亡。

綜合韓媒報導，44歲白姓女子涉嫌於1月8日在仁川彌鄒忽區的家中，以毛巾摀住8歲女兒口鼻，親手將她悶死，與女兒屍體共處一週後報警表示，「小孩死掉了」，接著將棉被和衣服堆在廁所地上後點火，意圖自殺，所幸警方與急救人員趕到，送醫撿回一命。

調查指出，白女與登記結婚的丈夫並未離婚，但已離家多年，與另一名男子維持事實婚姻關係，並於2013年生下女兒，未辦理出生登記，因此女童從未就學。

女童父親在案發後曾以證人身分，出面接受調查，未料不久後被人發現陳屍在仁川延壽區一棟公寓內，生前在手機中留下遺書寫道，「很抱歉沒能守護家人。」

仁川地方法院17日首次開庭審理此案，檢方在法庭上說明，因女童父親去年離開白女，她感覺遭人背叛；再加上男子不再提供經濟支援，白女去年6月便決心殺女兒復仇。剛接受左腿截肢手術的白女坐著輪椅出席，向法官表示，承認所有罪行，但不願接受國民參與審判。

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