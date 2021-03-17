日女學生「上體育課先脫內衣」！男師確認胸部才准穿　傻眼理由曝

▲日本女學生被要求運動服裡面不准穿內衣。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本神奈川縣川崎市議員在質詢時提出，部分市立小學竟然規定學生「體育課不准穿內衣」，課前換上運動服時就要將內衣脫下，甚至有男老師確認女學生乳房開始發育之後，才能獲准穿上內衣的情形。對此，教育委員會回應，校方是出於「怕學生流汗著涼」的考量才定下此規。

根據《東京新聞》報導，市議員山田瑛理質詢時表示，川崎市立小學規定「運動服下就是肌膚」，不准女學生在運動服裡穿內衣，連高年級也必須脫掉，許多學生因此向家長反映「討厭這樣、很噁心」等意見。市教委會表示，當局並無發文規定，但部分學校考量到「避免汗水沾在身體上著涼」等健康因素，曾建議低年級學生體育課時可以不穿內衣。

山田瑛理指出，小學生正值性意識萌發的重要時期，規定已經造成學童心理反感，相關規定也並未向家長通知。而日本電視台15日播出追蹤報導中，部分家長匿名受訪表示，有學校聲稱禁穿內衣的理由是為了「鍛鍊肌膚」，而且還有男老師個別確認了女學生們已開始「胸部發育」，才准許她們穿內衣上體育課。

報導提到，事件曝光後，日本民眾批評聲浪高漲，推特上有關「禁穿內衣」、「運動服底下」、「胸部成長」、「皮膚鍛鍊」等詞語立刻登上熱搜，許多網友紛紛表示反彈，「這明顯是錯誤的規定」、「禁止的理由令人作嘔」、「讓男老師確認根本就是性騷擾」。市教委會則稱，將調查市內所有小學的狀況，並於新的學年改善修正。

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