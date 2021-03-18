狂男「手榴彈」炸酒店釀3傷！知情人士曝重重黑幕：可能這原因

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1家酒店，在17日晚上拒絕1名沒帶身分證男子進入，大門竟遭扔2顆土製爆裂物，最後自行到警局投案，據悉，該名男子雖自稱遭店家拒絕，但警方不排除與上周有幫派背景的酒客上門，與店家有衝突，進而衍生出的後續行為。

▲男子雖聲稱沒帶證件被拒不滿才扔爆裂物，但知情人士透露，恐與上周糾紛有關。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，20歲的王姓男子，在17日晚上到酒店消費，但卻遭店家拒絕後心生不滿，離開後折返持2顆土製爆裂物，對著酒店泊車大喊「路人閃開，閃開」，隨即朝酒店大門丟擲後逃離，店家人員見狀也追了上去，但仍讓王男逃逸。

王姓男子事後跑到中山分局投案，警方也隨即將人帶進偵查隊問訊，王姓男子初步供稱，因為要到酒店消費，但沒帶證件被店家拒絕所以才心生不滿，將隨身帶著的爆裂物朝店家門口丟擲，訊後遭警方依法送辦。

有知情人士表示，上週某日晚上有四海幫、竹聯幫2堂口的成員，前往中山區該酒店同桌喝酒，但離開時因大門疏散人潮眾多，所以安排一干人等從側門離開，但一群人走到大門卻沒有發現自己的車子，於是開始心生不滿。

當下一干人等便與泊車人員發生爭執，雙方也當場爆發肢體衝突，警方到場後平息衝突，均由警方帶回派出所偵訊，該知情人士透露，不排除17日晚上的扔爆裂物事件，恐與該事情有相關聯。

而涉嫌朝酒店大門扔擲爆裂物的王姓主嫌，因沒有幫派註記身分，據了解與四海幫、竹聯幫的成員關係相當密切，也常跟涉嫌打架的該群人等有接觸，不排除是聽到「大哥」與人有糾紛，才自己跑來酒店外扔爆裂物鬧事。

下午茶派對必備



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