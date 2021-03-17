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中和縱火釀9死！無良隔出41間套房＋頂樓加蓋　女房東也要入獄2年

▲事件發生之後，曾有死者家屬痛罵房東無良。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲事件發生之後，死者家屬痛罵房東無良。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪9條性命震驚社會。凶手是緬甸華僑李國輝，去年7月被判民事賠償1166萬餘元，刑事判決仍在審；公寓女房東則因頂樓加蓋還隔出41間超小套房出租！導致火災發生後，大量濃煙被頂樓加蓋堵住，加上屋內通道狹小逃生困難，與這場悲劇的發生有因果關係，17日被依過失致死罪判刑2年。

▲▼中和出租公寓縱火害死9命，李國輝出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

當時52歲的凶手李國輝被檢警逮捕後說，遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入友人在中和之租屋處。

後來他又以聽到聲音為由，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成9名房客慘死火窟，李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，並依殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」而被害人陸續求償，高院判決李男須賠償1166萬餘元；可上訴。

現年60歲的連姓女屋主在2016年以3600萬買下公寓出租，包含中和區興南路二段63號的2至5樓（頂加鐵皮），以及65號的4、5樓（頂加鐵皮），並隔出41間出租！而每間3坪左右的套房租金落在4至6千元，因價格便宜吸引不少逃逸外籍移工入住，出入相當複雜。

▲▼中和火警4、5樓平面死傷圖版本2。（ETtoday戰略中心／繪）

▲中和火警4、5樓平面死傷圖。（ETtoday戰略中心／繪）

據了解，連女不只在永和有房子，就連在土城也有房子出租，是個名副其實的包租婆，但她卻完全忽視逃生路線！導致悲劇的發生。然而，她在偵訊時竟辯稱，就算沒有違法隔間跟頂樓加蓋，被害人仍會因為李國輝的縱火而死，她的過失跟被害人的死沒有因果關係！

新北地院分析，光就興南路65號的4、5樓來看，每層面積約38.72坪，但每層卻都隔成14間套房！過分密集的隔間，導致逃生難度大增，加上頂樓加蓋的鐵皮導致濃煙、熱氣無法散去，再看到9名被害人中，有7人遭嗆死，因此這場悲劇跟連女的過失確實有因果關係。因此依過失致死罪判刑2年。

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