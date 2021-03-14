女大生陳屍租屋處…8號房慘成「凶宅」房東崩潰！父母、男友慘了

▲女大生在男友租屋處輕生，房東崩潰提告求償。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

一名女大生2020年間與男友同居於永和一處分租套房內，男友出門前她精神狀況仍很穩定，沒想到等男友5天後返家卻發現，女友已在租屋處輕生亡，房間也因此成了凶宅。房東崩潰決定向女大生父母、男友提告求償300萬元，日前法官判決出爐，3人應連帶賠償房東229萬餘元，可上訴。

房東指出，女大生男友2020年3月15日向他承租5號房，同年6月22日轉為承租8號房，沒想到8天後女大生竟在8號房內輕生，導致房屋成為凶宅、貶值，氣得他決定向身為同居人的女大生男友，以及身為遺產繼承人的女大生父母求償300萬元。

▲女大生輕生的8號房至今仍租不出去。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

女大生男友表示，自己與女友交往後才知對方罹患憂鬱症，有積極帶她就診、諮商，但由於他的工作上班都是24小時且需要連續上班，2020年6月25日上午8時許他出門上班時，女友情緒還很穩定，他是直到5天後返家才發現女友已經自殺。

女大生父親稱，夫妻倆早已離婚，女兒都是由前妻在照顧，自己是直到出殯前一日才接到通知，另外，他是從事不動產業的，凶宅台灣很多，房東所受損害的期間很短，且仍然有其他房間出租，「我女兒自殺死了，但房東的房子還可以繼續使用」；女大生母親則說，女兒已年滿20歲，自殺是個人行為，不應該由她來負擔，且事發後房東的房子並無具體損失。

新北地方法院審酌，房東曾自承，8號房事發至今仍租不出去，另外3間的房客也在事發後陸續搬走。事發後租金調降1至2成，沒出事的6間房才租出。而該房屋經鑑定過後，正常價格為1527萬餘元，法官認為，房東將公寓隔成7間套房，受影響的範圍僅7間套房中的1間，房屋減損價值採市場正常價格的15%計算較為適當，判翁姓男友與沈父沈母應連帶賠償房東229萬1265元，但沈女父母僅需在繼承女兒遺產範圍內負責，全案仍可上訴。

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