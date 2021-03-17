台大繁星經濟系要招11人缺1　校方揭關鍵「數學變難了」

▲台大表示，經濟系今年因數學太難而有缺額。（圖／記者張一中攝）



記者許展溢／台北報導

大學繁星推薦今（17日）放榜，台灣大學註冊組主任李宏森指出，今年台大繁星錄取232所高中，其中經濟系要招11名缺1名，研判主因就是今年數學出題太難了，且今年也沒有增額，因鑑別度增加。

李宏森說明，經濟系相對是優秀的學系，且看了今年的分發數據也都算順暢，為何還會有缺額，主要就是和今年數學變難比較有關係，因經濟系屬於一類組學系，這次數學設為頂標11級分，變成優秀的學生，參加繁星推薦的人數就少。李宏森指出，在此情況學生就會選二、三類，加上又有其他學系競爭，經濟系報名人數24名，第一輪錄取3名、第二輪7名，最後錄取10名，缺1名。

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▲李宏森說，經濟系有缺額研判是數學變難。（圖／記者許展溢攝）



甄選會說明，今年有68所大學1,779個學系參加招生，共提供16,111個招生名額，以及1,969個原住民外加名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共計790人，較去年622人，增加168人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有335人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有74人。其中，國立陽明大學牙醫系通過篩選人數不足該系預計甄試人數1名。

甄選會表示，第一類至第七類學群報名人數為24,732人，較去年23,559人，增加1,173人，錄取人數14,918人，較去年增加305人，但因為報名人數增加，故錄取率由去年62.03%略降至60.32%，下降1.71個百分點。第一類至第七類學群招生缺額共965個，有94系無人錄取，台灣大學、成功大學等也出現少數缺額，另有22校招滿無缺額。