沒用「全英文」上課！家長揚言「要告」...老師傻眼：我教數學

▲家長要求用「全英文」的方式教數學，若沒做到就揚言要告！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

不少家長為了孩子的將來，都會選擇最好的師資陣容。然而，日前一名老師分享，有家長希望他用全英文的方式來教數學，甚至揚言「沒用全英文就要告」，讓他傻眼發問「在普通學校沒用全英語上數學課真的告得成嗎？」

一名網友在Dcard教師版上以「沒用全英語教數學就要告人」為題發文，表示有家長要求用全英文的方式教小朋友除法，但自己所認教的學校不是什麼雙語學校、歐洲學校或美國學校，讓他非常無奈。

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原Po近一步表示，當下只能連聲說好，但還是用家長最鄙視的中文教課，中間還穿插了幾句對方覺得只有髒髒土著才會說的閩南語，但他還是擔心的發問，「是說在普通學校沒用全英語上數學課真的告得成嗎？」

▲原PO表示，他任職的地方不是雙語學校、也不是歐洲學校或美國學校。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，也有網友提出質疑認為「為什麼不跟她說不好就好...」、「不是阿，不合理的要求直接拒絕不就好了？」、「你說好，所以口頭約定成立，家長可能可以用這個告告看吧，看家長能不能舉證，我是覺得下次如果又出現這種狀況，不要說好，直接說抱歉沒辦法比較好」。

但多數網友一面倒認為，「要雙語教學不會送雙語學校喔，沒錢要求一堆」、「髒髒土著bad bad」、「恐龍家長」、「提醒這位家長，你要去告人還是要用你最鄙視中文進行訴訟喔」、「不知道為啥聽到他這樣說台語有點難過」、「笑死，也要學生聽得懂啊，全程講英文是在裝逼」。