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正妹老師穿太貼「渾圓形狀」被看光　網狂刷：需要課後輔導

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／JKF 紅燈區2.0）

▲老師也太漂亮！（圖／翻攝自Facebook／JKF 紅燈區2.0）

記者曾筠淇／綜合報導

怎麼樣的老師會讓學生捨不得請假、捨不得翹課呢？網路上近期流傳一張照片，只見一位妹妹頭的老師在講台上專心講課，但是，因為她穿的奶茶色上衣較為貼身，所以渾圓形狀全被看光。照片曝光後，立刻引發熱議，還有網友回應，「女校的老師都這麼厲害的嗎」、「卯起來讀書解題」、「哪裡報名上課」。

臉書粉絲專頁「JKF 紅燈區2.0」發布一張照片，是由學生視角所拍攝的；台上老師穿著奶茶色的合身上衣，襯出漂亮胸型，而她的黑色長髮則因傲人曲線滑到一邊，讓人眼睛不知道該放哪。

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這位正妹老師拿著三角板要同學「求平面區域面積」，黑板上還有滿滿的計算過程，推測應為數學老師；因此，粉專也幽默的說，「有高手能解答這題數學嗎？」

照片曝光後，不少網友都留言回應，「這題很難解、請求老師給我實作的機會」、「太難了，我需要老師課後輔導」、「答案一定不會是ABCD」、「這學校在哪」、「國中老師如果這樣，我一定上建中」、「好大的難題」、「晚一點出生的話，我應該數學高手」、「我也想上課了」。

該照片也被瘋傳至各大臉書社團，不少人都希望能求得女老師的FB或IG，不過，目前仍不知道她的真實身分，只能從黑板上的簡體字猜測，她或許不是台灣的老師。

有高手能解答這題數學嗎

JKF 紅燈區2.0 發佈於 2021年3月8日 星期一
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