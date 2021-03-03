「930是9個百、2個十和10個一」小二兒數學被圈錯　老師：別硬湊

▲老師要學生別亂湊答案。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多爸媽如果搞不懂孩子的考卷、作業，就會將題目PO上網求助。一名媽媽就困惑表示，小二兒子的數學作業問道「930是幾個百、幾個十和幾個一合起來的」，然而孩子寫上答案後，卻被老師用藍筆寫說不要亂湊答案。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「數學好亂」、「我以前還沒學過這個欸」。

媽媽就在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，她先前檢查數學作業時，看見小二的兒子在「930是幾個百、幾個十和幾個一合起來的」這題上，寫下「9個百、2個十和10個一」的答案，由於加總以後確實是930沒錯，因此她也沒多想，直接讓孩子把作業帶去交。

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不過，兒子回家後卻說，「班上只有他一個這裡寫錯。」媽媽將作業接過去後，看見老師用藍筆寫道「有固定答案，不要自己亂湊！」媽媽雖然理解有「定位板」的概念，但因為題目沒有特別要求，加上兒子的答案也不算錯，所以她就覺得有些奇怪。

▲原PO覺得兒子答案也沒錯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

此外，如果個位數大於9（需要進位到十位數）就不能被當成答案，那範例題也有些爭議，「4個百、8個十和19個一合起來是499」其實也是類似概念。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我覺得原本寫的才是對的欸，因為第一題開始就是這樣的拆解法了，為何最後一題變成另種解法，而且這也不是只有一種答案啊」、「只能說，以老師的教法為主」、「題目又沒說清楚，怪學生自己隨便湊」、「事實上他那樣寫也沒錯啊」、「付錢的時候不能900+10*2+1*10嗎」。

不過也有人認為，「個位數沒有10吧」、「記得是要帶入百分位定位板，因為阿拉伯數字是十進位，所以要寫0」、「小孩原本寫的就是錯，10個一是什麼？一是0個好嗎」、「我覺得老師沒錯，老師錯在表達錯誤，題目真的沒有1」。