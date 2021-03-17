日相菅義偉鬆口：首都圈緊急事態21日如期解除　料明正式決定

▲ 日本街頭民眾都戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本為全球第一波受到新冠肺炎（COVID-19）影響的國家之一，截至17日累計44.8萬人確診，8622人喪命。政府年初再度對首都圈發布緊急事態宣言，21日將到期。日媒最新消息指出，首相菅義偉已經表明，此次緊急事態宣言將如期解除。

《產經新聞》17日報導，菅義偉已於16日決定，根據《新冠病毒特別措施法》對東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣實施之緊急事態宣言將在21日到期後解除。政府預計18日在諮詢委員會中與傳染病專家討論此事，若徵得同意，當天將正式宣布此決定，菅義偉屆時也會說明此後的防疫政策。

地方首長對政府決策反應不一，東京都知事小池百合子16日說明，現正進行多種分析，最擔心的就是疫情再度反彈。神奈川縣知事黑巖祐治15日指出，「解除（緊急事態宣言）的方向是好的。」琦玉縣知事大野元裕認為，目前還未到解除的階段。千葉縣知事森田健作則表示，希望政府做出正確的判斷。

日本1月8日起對首都圈發布緊急事態，最初預定2月7日解除，但因病例增幅不見好轉，二度延長至本月21日。據報導，政府內部多數認為，三度延長將令民眾彈性疲乏，反而使病毒有機可乘，認為應如期解除。但各地出現零星變種病毒案例，16日更傳出首起因變種病毒喪命的案例，為疫情再添變數。

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