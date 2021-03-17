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掀改名熱潮！北中南都出沒「鮭魚團」免錢吃爆　網揭壽司郎1失算

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎祭「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，意外引發一波改名潮。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站16日報導《壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額》，壽司郎的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動推出後，不少人紛紛跑去改名。就有一名「洪鮭魚」先生揪起新竹團，只要留言報名就可以跟他一起去吃免費的壽司郎，現在甚至還出現台北、台中及台南團。話題在PTT引爆熱論，就有人直呼「壽司郎是不是小看台灣人的貪小便宜？」

據悉，新竹的「洪鮭魚」先生打算在17、18日每天各開4團，只要留言報名就可以跟他一起去吃免費的壽司郎，每團約6人，共8團已有4團額滿，「留言抽，我主動聯絡你」。開台北團的鮭魚先生則是祭出規則「不要用抽的啦X！要吃有點誠意好不，台北揪滿五個tag我」、「想要跟團的自己揪五個人」，目前則是已截止。

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▲▼壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）

▲不少人還真的改名「鮭魚」，甚至有人開團請吃壽司郎。（圖／翻攝臉書）

台南團的「許鮭魚」先生則是採取收費制，「吃到飽人頭費一人200（元），用餐時間為90分鐘，每個時段限額5名，機會難得，速速預約。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲目前北中南皆有鮭魚開團。圖為台南團主揪鮭。（圖／翻攝自臉書）

這樣的現象在PTT引發一陣熱論，就有鄉民問卦「壽司郎是不是小看台灣人的貪小便宜」，文中猜測，會不會太多人改名字，最後壽司郎的活動縮水，「把那些改名字的鮭魚臉打腫腫的？」也有人發文「壽司郎的活動企畫現在在想什麼？」認為壽司郎企畫可能是看到之前的龜山島活動，想要有樣學樣，沒想到一堆人跑去改名。

還有一篇問卦「為了吃壽司去改名的都在想什麼？」指出他看到有人認為，把名字改成鮭魚只要50元，再改回來也是50元，「這樣改過去改回來花了100塊，就可以免費吃鮭魚。」話題吸引網友們留言，「不會虧多少不用替公司擔心」、「沒誠意結果遇到瘋狗，被咬剛好」、「其實是大型社會實驗，釣出一堆……」、「廣告目的根本達到，而且製造很大話題。」

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