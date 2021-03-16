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壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額

▲▼壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）

▲許多民眾為了免費吃「壽司郎」而改名「鮭魚」。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」主打3月17日、18日，只要名字有「鮭魚」諧音可享優惠，同音同字更可以免費，讓不少人質疑不可能。沒想到，壽司郎小看了男大生的衝動，有3名男大生16日衝到戶政事務所改名，引起一陣風潮，也有人在網路上開團徵人免費吃壽司。

壽司郎的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動推出後，不少網友覺得沒有誠意，一般人的姓名根本不會出現「鮭魚」兩字。但壽司郎也小看了網友的行動力，有3名男大生直接衝到戶政事務所更名，並將身份證PO出「廖鮭魚、張簡鮭魚、劉品漢帥鮭魚」。

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▲▼壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）

▲不少網友跟風改名。（圖／翻攝臉書）

網友看完紛紛留言，「是要跟壽司郎同鮭魚盡吧」、「為了免費，當個鮭魚算甚麼」、「年輕的店家，鮭魚給他上一課」、「姓勳就變燻鮭魚惹」、「下個月調查發現，台灣有一半人口叫做鮭魚」、「這個該寫在歷史課本上了，鮭魚之亂」。

此外，還有一名「洪鮭魚」先生直接開團，17、18日每天各開4團，只要留言報名就可以跟他一起去吃免費的壽司郎，每團約6人，共8團已有4團額滿，「留言抽，我主動聯絡你」。

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▼有網友更名後直接在臉書上開團吃壽司。（圖／翻攝臉書）

▲▼壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）

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