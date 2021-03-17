獨／改名「鮭魚」小心運衰財掰！命理師曝：這「3生肖」最母湯

▲壽司郎推出諧音哏活動，掀起一波「改名鮭魚」熱潮。（圖／翻攝臉書）



記者游瓊華／台中報導

日本迴轉壽司業者壽司郎推出諧音哏活動，今明兩天只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費每桌上限6人，引發鮭魚之亂！台中市民政局統計，光是昨天到今天上午，台中就有15人前往戶政事務所改名「鮭魚」。但命理師聽到直呼傻眼、荒唐，太短視，直言隨便亂改名恐壞運勢，尤其是生肖屬蛇、狗、虎者要小心。

命理師楊登嵙表示，並非所有人都適合名字中有魚，像是生肖屬蛇、狗、虎者就不能取魚字；此外，人的姓名牽涉感情運、人際運、事業運、財運等等，為了一時促銷活動亂改名字，即便事後再改回來，恐影響上述運勢，導致運衰財掰人緣壞！

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▲楊登嵙聽聞改名鮭魚，提醒三生肖要特別注意。（資料照／記者白珈陽攝）

全民瘋改名，從台北市「謝渦鳴人鮭魚」到新竹智波鮭魚、台中鮭魚丼飯都有，當中不少是年輕人或大學生，連內政部在官方臉書貼文提醒大家，「依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字。一個人原則上有三次改名的機會。但，請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源！」

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