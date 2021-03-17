孫安佐製槍案六度開庭　限制出境5月到期...他低調五字回應！



▲孫安佐製槍案17日六度開庭，庭後不做任何回應。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐遭控在美國製槍未遂罪且在美已服刑238天，但仍觸犯我國《槍砲彈藥刀械管制條例》7年以上製槍重罪。本案17日六度開庭，孫鵬陪愛子到士林地院出庭。由於檢方起訴書引用的是美國法典，孫的辯護人提出聲請調查證據狀，將找熟稔英美法鑑定人，鑑定上回開庭雙方整理出「不爭執」事項。對於限制出境將屆滿，孫安佐以五字回應。

上回開庭爭執事項為孫安佐涉犯行為，是否夠構成槍砲彈藥刀械管制條例7條第6項、第1項製槍未遂罪；但孫安佐在美國組裝槍枝零件位組成的行為，也就是檢方起訴書主張製造槍枝未遂部分在美國法典（聯邦法及賓州法）是否有處罰依據。

對此孫安佐辯護律師提出聲請調查證據狀，表示要找熟稔英美法的專業人士做鑑定；並希望照前次爭點整理所記載的不爭執事項請鑑定人做出鑑定。但國內熟悉美國刑法的鑑定人選並不多，目前仍等待已找到的3位鑑定人回覆。

去年9月孫安佐遭士林地院裁定繼續限制出境出海，期限至5月也將到期，法官並當庭詢問孫安佐的意見，孫則簡潔回應「請律師表示」。

孫安佐辯護人則稱，他目前在國內讀大學，加上新冠肺炎防疫期間，雖無急迫出國打算，但限制出境出海是「人身自由之限制」，且孫安佐在美國已被判刑、服刑，無湮滅證據或串證情事，從美返台後也非常積極配合檢方偵訊，並且法院傳喚每次到庭，無逃亡之虞，認為無必要限制出境出海，請法院審酌。

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