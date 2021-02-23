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移民署嘉義市服務站　邀新住民做花燈搓湯圓

▲移民署及嘉義市政府共邀新住民慶元宵。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署嘉義市服務站及嘉義市政府共邀新住民慶元宵。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情影響，新住民無法回國過年，為解新住民的思鄉之情，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市政府民政處及嘉義市傳統文化與技藝協會合作，日前在「墨哥慢速食餐廳」舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請該協會總幹事陳真真授課，向新住民朋友們介紹臺灣年節傳統習俗，並安排元宵燈籠DIY及搓湯圓活動，感受年節氣息。

▲移民署及嘉義市政府共邀新住民慶元宵。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府民政處提供手作燈籠，造型十分活潑、討喜。。（圖／記者翁伊森翻攝）


講師陳真真介紹臺灣春節傳統，除了要祭拜祖先，豐盛的年夜菜也有它的寓意，如年糕代表步步高升，長年菜代表苦盡甘來。而元宵節賞花燈始於東漢明帝，效仿佛教正月十五點燈敬佛的做法，逐漸成為民間盛大的節日。也有一說元宵節為古代情人節，古代有宵禁，但元宵節可以結伴出遊，未婚男女正好藉由賞花燈約會。

▲移民署及嘉義市政府共邀新住民慶元宵。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲本納吉與新住民們分享印度過年習俗。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市服務站備料讓新住民體驗搓湯圓樂趣，嘉義市政府民政處則提供了50個手作燈籠，讓參加的新住民動動手體驗臺灣人情味。來自印度的本納吉表示，這是他第一次動手搓湯圓，感覺很有趣，他也分享印度的過年「排燈節」習俗，家家戶戶會點上小油燈，就像手作的燈籠一樣，象徵照亮未來一年的道路。


嘉義市服務站主任陳南翰表示，樂見新住民踴躍參與春節傳統文化活動，且因應疫情加溫，參與活動者皆遵守全程配戴口罩，並落實消毒、量測體溫防疫工作。此外，桃園國際機場去年查獲在臺新住民或外籍移工因違規以快遞方式輸入臭豆、山竹、金桔及肉製品等食物，違法案件共184案，特別呼籲新住民及外籍移工勿任意至國外網站購買檢疫違禁品，並提醒其家人勿任意寄送各類動植物產品來臺，以免收件人觸法受罰，不可不慎，也為防疫工作盡一份心力。
 

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