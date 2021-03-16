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麥當勞甜心卡3／17開賣！蜂蜜奶茶新品入列　大方烤土司月底停售

▲▼ 麥當勞甜心卡開賣。（圖／業者提供）

▲2021年麥當勞甜心卡開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

被稱為「神卡」的麥當勞甜心卡，2021年推出「薯條經典紅」及「McCafé暖心黃」2款全新樣式，明（17）日起限量開賣！全年365天皆可享麥當勞經典產品「買A送B」優惠，除了網友最愛的「買大薯可送小薯」外，今年更新增超人氣的McCafé「蜂蜜特調」產品，還搶先曝光3/31的新品「蜂蜜奶茶」，不過可惜的是大方烤土司在3/31後停售。

▲▼ 麥當勞甜心卡開賣。（圖／業者提供）

▲麥當勞2021甜心卡開賣。（圖／業者提供）

台灣麥當勞自2007起每年推出買A送B的「甜心卡」，至今已邁入第15年，可享全年「買A送B」優惠，被譽為麥當勞粉絲的「必備神卡」；而2021年甜心卡將於3月17日推出，每張優惠價僅39元，不限次數使用至2022年3月31日。

▲▼ 麥當勞甜心卡開賣。（圖／業者提供）

▲麥當勞甜心卡「買A送B」，搶先曝光新品「蜂蜜奶茶」。（圖／業者提供）

「2021甜心卡」還有一隱藏亮點，A區除了新增「蜂蜜紅茶」，還搶先曝光即將在3月31日上市的「蜂蜜奶茶」，兩款皆為冰飲。業者表示，McCafé自去年夏天推出「蜂蜜紅茶」與「蜂蜜檸檬冰沙」兩款蜂蜜特調冷飲，深受好評，再次攜手在地優質品牌「蜜蜂工坊」，推出新品「蜂蜜奶茶(冰)」及「蜂蜜那堤(冰/熱)」。

其中「蜂蜜奶茶」加入黃金比例龍眼荔枝蜜，結合100%真蜂蜜的天然香氣與奶香；而「蜂蜜那堤」則以現點現磨的100%阿拉比卡咖啡搭配香醇牛奶，再融合蜂蜜的自然純甜，帶來多層次豐富的味蕾享受。

▲▼ 麥當勞甜心卡開賣。（圖／業者提供）

▲麥當勞蜂蜜特調，推出蜂蜜奶茶、蜂蜜那堤。（圖／業者提供）

麥當勞特別將McCafé的「蜂蜜紅茶(冰)」及「蜂蜜奶茶(冰)」加入「2021甜心卡」A區；另外31日起早餐同步推出 「焙果堡」，還有去年以期間限定姿態推出、一上市就擁有超高人氣的質感早餐「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」，同場強勢再現。

▲▼ 麥當勞甜心卡開賣。（圖／業者提供）

▲3月31日起早餐同步推出 「焙果堡」，還有「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」，同場強勢再現。（圖／業者提供）

不過有新品上架，也意味著有部分商品下架，例如早餐的大方烤土司系列、超值全餐主餐的黃金起司豬排，McCafé的特選重黑咖啡、特濃白咖啡、宇治抹茶鮮奶茶、宇治抹茶咖啡鮮奶茶、阿薩姆咖啡鮮奶茶、新鮮蘋果⋯等，都在3月31日後停售。

摩斯、肯德基新品及優惠

此外，人氣速食業者摩斯漢堡為慶祝30週年，除了推出3款漢堡「輕檸雙牛堡」、「日出燒肉蛋堡」、「干貝天丼珍珠堡」，也祭出多重優惠活動，還加碼即日起至4/5期間，門市門口的「小黑板」找彩蛋，享隱藏版優惠活動，同時拍照上傳臉書或IG，還可再抽萬元摩斯卡。

▲摩斯漢堡30週年，「摩斯小黑板」祭出找彩蛋享有隱藏優惠。（圖／業者提供）

另，肯德基推出春日期間限定「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，特選在地小農的新鮮萊姆汁融入清爽塔塔醬，淋在酥脆多汁的咔啦雞腿排上，即日起至4/12限時販售。

▲肯德基推出「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／業者提供）

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