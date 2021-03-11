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全聯聯名岩島成推出6款麵包！同步日本商品展下殺、家電換購43折

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲全聯與岩島成聯名，推出5款熟麩系列麵包、1款經典明星商品，3/12起至4/8獨家開賣。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯READ BREAD與岩島成聯名，推出5款熟麩系列麵包、1款經典明星商品，3/12起至4/8獨家開賣！此外首度舉辦「激安！日本商品展」8折起，集結多款餅乾零食、生活用品，部分更有「第2件5折」好康；同步還有日本主婦最愛IRIS家電預購，包括空氣清淨除濕機、除蟎吸塵器「43折起」。

全聯表示，岩島成最大特色是「新鮮、手作」的品質保證，堅持使用自然、健康的食材，製作出高水準的麵包，並研究食材調配與合適烘焙方法，開發美味、口感香濃的產品，強調每個麵包都是師傅們懷著誠懇的心情、注重健康美味的原則誕生。

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲熟麩高纖吐司，8片/約330g/袋，45元。

3/12～4/8「READ BREAD X岩島成專業烘焙」開賣，共推出5款熟麩系列麵包、1款經典明星商品，包括「熟麩高纖吐司」採用熟麩麵糰，以正統日式湯種的技術展現吐司的不平凡，讓口感更加軟Q；「熟麩紅豆平燒麵包」特選台灣在地老鷹紅豆熬煮出的內餡，麥麩香味與紅豆豆香完美交織，是全台首推的高膳食纖維紅豆麵包。而「高纖桔香葡萄麵包」採用熟麩麵糰，內含9.86g的膳食纖維，搭配酒漬葡萄乾與桔皮，增添果香與顆粒口感。

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲熟麩紅豆平燒麵包，約126g/包，35元。

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲高纖桔香葡萄麵包，約145g/包，39元。

「熟麩手撕餐包」外型以花朵為底，讓濕潤度增加，口感上更能呈現湯種麵包特有的風味；「熟麩高纖香蒜麵包」嚴選台灣在地大蒜，以帕瑪森乳酪做點綴，飽滿的外餡與麥麩香、蒜香的美味結合。另外岩島成最紅明星商品「黃金巨蛋麵包」採用布里歐修麵糰，長時間低溫發酵烘焙，猶如蛋糕般柔軟，奶香濃郁。

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲熟麩手撕餐包，約166g/包，39元。

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲熟麩高纖香蒜麵包，約120g/包，45元。

▲▼全聯看好首次擴大舉辦「激安！日本商品展」。全聯READ BREAD與岩島成聯名。全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲黃金巨蛋麵包，約300g/盒，89元。

活動期間於全聯購買READ BREAD X岩島成麵包，憑商品外包裝截角至岩島成門市，單筆消費折扣後滿188元，還可獲贈品牌購物袋+指定麵包1個，限量3000份，送完為止。

▲▼全聯獨家引進日本品牌「生活良品」，熱銷明星商品曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯首次舉行「激安！日本商品展」活動，其中獨家的「生活良好」品牌還有多款商品第2件5折優惠。（圖／記者林育綾攝）

而自3/12～3/25全聯也同步推出「激安！日本商品展」活動，精選各式熱銷日本夯品祭出「8折起」優惠，部分商品更有「第2件5折」好康。而業者特別推薦獨家從日本進口的「生活良好」商品，搭配活動推出多款商品第2件5折優惠，包括人氣商品「動物餅乾」、「巧克力圈餅乾」、「薄燒仙貝」、「鮮蝦薄餅」、「日式細麵」等，趁機囤貨超划算。

▲▼全聯推出日本IRIS家電點數換購43折起。（圖／業者提供）

▲全聯推出日本IRIS家電預購，點數換購43折起。（圖／業者提供）

另看好台灣消費者喜愛日本家電，即日起至3/25推出日本IRIS家電預購，共5款商品，包含「隨行小熨斗」、「PM2.5空氣清淨除濕機」、「雙氣旋智能除蟎吸塵器」、「高機能烘被機」、「輕鬆掃偵測灰塵無線吸塵器」，只要用500福利點加價1680元至8990元不等價格，就能用市價最低「43折起」價格帶回家。

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