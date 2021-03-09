超越Pan了？爆乳鋼琴YouTuber「車頭燈好亮」　網吐真心話：贏太多

▲Pan Piano有200多萬人訂閱 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著「Pan Piano」爆紅，鋼琴類YouTuber彷彿都在暗自較勁，除了要比琴藝，更要比身材，讓觀眾耳朵、眼睛雙雙懷孕。日前有網友正巧看到日本的鋼琴影片，發現YouTuber「うためんま（utamenma）」的訂閱人數雖然不是太多，但傲人雙峰依舊吸引不少人的眼光，讓他不禁直呼「超越PAN的人出現了嗎？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「超越PAN的人出現了嗎」為題丟出討論，他日前正巧看到YouTuber「うためんま（utamenma）」的頻道，發現訂閱數雖然才1萬多人，但似乎很有潛力，讓他不禁好奇是不是有股新勢力要超越PAN了呢？

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▲うためんま和Pan有些許相似之處。（圖／翻攝自YouTube／utamenma/うためんま）

うためんま和Pan有些許類似之處，兩人同樣都是穿上爆乳服裝彈奏鋼琴，並且不露出真面目，留給觀眾不少神祕感。而うためんま除了側面拍攝外，有些影片甚至還會多開其他視窗，將焦點聚於「車頭燈」、小腿，讓人眼睛很忙碌！

不過，多數網友看完影片後卻不買單，紛紛留言回應，「那個切割視窗太刻意了吧」、「手不好看，留腿跟腳趾就好」、「這個看起來風塵味比較重，少了點氣質」、「老實說這種我根本不想看她內容如何」、「秒選Pan」、「太刻意」、「彈鋼琴的沒辦法不看手指」、「Pan的身材比例贏太多」。