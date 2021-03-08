虎牙妹「裸體圍裙」狂炸渾圓F奶　轉身又穿幫！靦腆淺笑萌翻老司機

記者曾筠淇／綜合報導

近來有越來越多人成為YouTuber，若要吸引觀眾目光，勢必得使出一些絕招。日本23歲的F奶寫真女星高梨瑞樹有著水汪汪的大眼睛和可愛的小虎牙，她在轉戰YouTube界後，竟裸體穿上圍裙下廚，側面炸出渾圓巨乳，甚至還數度走光，讓不少老司機不斷重播。

影片中的高梨瑞樹身上只穿了件牛仔藍圍裙，就開始在廚房準備大顯身手。起初，她看似和一般家庭主婦一樣，仔細的將蔬菜切小，但是她才剛舉起刀，右胸就瘋狂炸出，讓人眼光不知道該放哪才好。雖然走光的部分，最後有用高梨瑞樹的小人頭圖片蓋住，但還是相當性感，令人不禁臉紅心跳。

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▲認真做菜的樣子讓人看了好心動！（圖／翻攝自YouTube／高梨瑞樹のみずきっす）

除了讓人害羞的下廚片，高梨瑞樹約莫2週前，也在頻道發布了「拍攝寫真」的影片，當時她一抵達拍攝地「廚房」後，就跨坐在椅子上，大方展示她白皙的北半球；而後，她更是抱著碗，張開櫻桃小嘴，輕輕咬著鮮紅草莓。

▲▼高梨瑞樹在廚房的模樣，真是美極了！（圖／翻攝自YouTube／高梨瑞樹のみずきっす）

除此之外，高梨瑞樹也在廚房用手撐著臉，露出無辜的表情，讓不少老司機想將她帶回家好好疼惜。該場景有和煦的陽光照進廚房，營造出一種美好生活的感覺，不少粉絲都留言大讚，「泳衣和裸圍裙都不錯」、「拍攝場景很瘋狂」、「你的笑容很美，我也喜歡衣服」。