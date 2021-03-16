台帛旅遊泡泡即將拍板定案！莊人祥：明記者會宣布細節

記者趙于婷／台北報導

台灣帛琉即將啟動旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心也密集開會討論中，傳出即將拍板定案。發言人莊人祥今透露「如果一切都順利的話，可能明天指揮中心會宣布。」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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據了解，目前雙方協商是每周各飛8班，初期會先從小規模開始。業者表示，等細節正式宣布後，可能最快4月旅行社就可以推出行程。

指揮官陳時中先前受訪時曾經表示，台灣和帛琉雙方都沒有疫情，這是屬於國與國之間往來關係，一切要以外交部為主，防疫方面則以指揮中心為主，在檢疫方面，也會寬鬆許多。

但由於帛琉希望台灣民眾到當地要做抗原快篩，陰性就放行，陽性的話就要做2次PCR檢驗。但陳時中表示「抗原快篩偽陽性比例比較高，那可能會把行程打亂，所以希望嚴格要求自己做PCR檢測，可以得到帛琉信任，用台灣做的PCR檢測就可進行旅遊。」

對於雙方檢驗方式談不攏，陳時中表示「這也不是爭議，大家本來都有各自有計畫，才能夠談，帛琉計畫那樣，台灣是計畫這樣，雙方再溝通一下就可以了。」而在返台檢疫方面，副指揮官陳宗彥也曾說明「5+9分別是5天加強自主健康管理，PCR檢驗陰性後，做9天一般自主健康管理。」

針對雙方檢驗方式最後定案、何時可以成團出發？莊人祥今表示，現在大概可以說在做最後階段確認，指揮中心跟外交部、交通部開過幾次會，希望今天會有最後定案，明天就可以對外跟大家說細節。