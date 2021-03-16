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被問AZ疫苗嗆記者「為什麼要告訴你」　莊人祥道歉：一時鬼打牆

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

記者張乃文／台北報導

AZ疫苗爆發「血栓之亂」，不少歐洲國家已暫停施打，而媒體於15日的指揮中心記者會上提問，是否有掌握停打疫苗的國家，發言人莊人祥一句「我為什麼要告訴你？」引來各界議論，更有市議員怒批「不耐煩不要當發言人」。對此，他今（16）日則道歉表示，自己是「一時鬼打牆」。

歐洲接連傳出有民眾在接種完阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗後出現血栓症狀，甚至有人疑似因此喪命；儘管歐洲藥品管理局11日緊急表示，目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，但仍有至少10個歐洲國家宣布暫緩接種，就連泰國也在12日上午宣布暫停。目前已暫緩接種AZ疫苗的國家有丹麥、挪威、冰島、義大利、奧地利、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡和泰國等11國。

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指揮中心則是在15日被問及，是否有掌握全球已施打、暫緩、維持施打的國家名單？莊人祥當時回應，暫停施打是預防措施，不一定是跟血栓有關，接著便開始低頭翻資料「我有追蹤啦，你們自己查就好啦，我為什麼要告訴你？」

但這句話引來台北市議員游淑慧怒轟「傲慢」，愛開記者會的是衛福部自己，結果記者會又是這種傲慢態度，「這些官真的很敢、很傲慢」，不高興可以不要開啊、不耐煩可以不要當發言人啊，這些發言人都怎麼了？」

莊人祥今則道歉說明，「那天的部分我想就是一時鬼打牆，抱歉，我今天都可以再說明」。另有媒體追問，是否因疫苗遲遲未來等問題壓力較大，才出現這樣的回覆？他表示，「我很好，謝謝大家關心」。

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